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Haber Giriş: 13.09.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan nazara karşı tütsü

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Demet Akalın'dan nazara karşı tütsü
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DEMET Akalın’ın kızı Hira, önceki akşam şarkıcıyı korkuttu. Evlerinin kış bahçesinin camı tuzla buz olunca, orada oyun oynayan Hira yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Akalın, yaşadığı endişeyi de şu sözlerle ifade etti: “Akşam akşam Hira’nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Ufak bir çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları sayesinde.” Şarkıcı, olayın ardından nazara karşı evde adaçayı tütsüsü yaktı.

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