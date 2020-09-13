Demet Akalın'dan nazara karşı tütsü

Akalın, yaşadığı endişeyi de şu sözlerle ifade etti: “Akşam akşam Hira’nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Ufak bir çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları sayesinde.” Şarkıcı, olayın ardından nazara karşı evde adaçayı tütsüsü yaktı.