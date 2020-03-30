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Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Demet Akalın isyan etti

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Demet Akalın isyan etti
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Demet Akalın, tüm dünyaya coronavirüs kaynaklı Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına isyan etti.

Akalın, coronavirüs salgınının sıfır noktası olan bu pazarların açılmasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Akalın "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" dediği paylaşımı, hayranlarından da çok sayıda etkileşim aldı.

Demet Akalın isyan etti

 

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