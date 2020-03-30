Demet Akalın isyan etti

Akalın, coronavirüs salgınının sıfır noktası olan bu pazarların açılmasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Akalın "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" dediği paylaşımı, hayranlarından da çok sayıda etkileşim aldı.

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