Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı

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Ünlü ismin yanıtı şöyle oldu:

“Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer. Külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve giydiklerinin yakıştığını düşünüyorum. Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde ‘şov’ denen bir şey var. İnsanların başkalarının kılığı kıyafeti üzerinden böyle yorum yapmalarını ve kendilerini yargı mercii olarak görmelerini çok garipsiyorum.”

Samyeli, “Birlikte olduğunuz kişi kıyafetlerinize karışsaydı, ne yapardınız?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönem kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Artık öyle şeyler yok.”

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