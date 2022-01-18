Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Çok önemli 5 yenilik Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyorÇok önemli 5 yenilik! Fatura, abonelik, ev - araba alımı: Tüketiciye koruma zırhı geliyor#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Djokovice art arda kötü haberler Elinde tek turnuva kaldı Federer, Nadal ve rekor...Djokovic'e art arda kötü haberler! Elinde tek turnuva kaldı! Federer, Nadal ve rekor...#Novak Djokovic
Anlaşma sağlandı Deneme seferleri 31 Ocakta başlıyorAnlaşma sağlandı! Deneme seferleri 31 Ocak'ta başlıyor#İran
Bin yılın patlaması Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptuBin yılın patlaması! Kimseye ulaşılamıyor... 100 bin kişi dünyadan koptu #Tonga
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Pandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler New Yorktaki Türk çiftten büyük başarıPandemide kurdular... Hayallerini gerçekleştirdiler! New York'taki Türk çiftten büyük başarı#Restoran
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı

#Defne Samyeli#Eren Talu#Deren Talu
Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı
Sayit DURMAZ

Defne Samyeli önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Samyeli’ye son günlerde polemik konusu olan sahne kostümleri de soruldu.

Haberin Devamı

Ünlü ismin yanıtı şöyle oldu:

“Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer. Külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve giydiklerinin yakıştığını düşünüyorum. Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde ‘şov’ denen bir şey var. İnsanların başkalarının kılığı kıyafeti üzerinden böyle yorum yapmalarını ve kendilerini yargı mercii olarak görmelerini çok garipsiyorum.”

Gözden Kaçmasın

Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...Haberi görüntüle

Samyeli, “Birlikte olduğunuz kişi kıyafetlerinize karışsaydı, ne yapardınız?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönem kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Artık öyle şeyler yok.”

Haberin Devamı

Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Samyeli#Eren Talu#Deren Talu

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki