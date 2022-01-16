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Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...

#Gülşen#İzzet Yıldızhan#Hande Yener

Pop müziğin ünlü ismi Gülşen önceki akşam Sarıyer'de bir mekânda sahne aldı. Gülşen transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

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Son günlerde sahne kostümleriyle konuşulan Gülşen, yine çok iddialı bir seçim yaptı. Ünlü şarkıcının tarzı çok konuşuldu.

Dün akşam Sarıyer'de sevenleriyle buluşan Gülşen şarkı ve dans şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Sahneye New Arrivals imzalı transparan bir elbiseyle çıkan Gülşen, kıyafet konusundaki iddiasını sürdürdü. Gece boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Gülşen'in transparan kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri 'bu kadarı fazla' derken bazıları ise 'tarzını çok beğendim' şeklinde yorum yaptı.

Gülşen'in kıyafet seçini 'Sahneye külotla çıkıyorlar' diyen İzzet Yıldızhan'a cevap olarak yorumlandı.

Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...

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Gülşen bikini üstü transparan sahne kostümüyle tüm gözleri üzerine çekti.

NE OLMUŞTU?

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performanslarının yanı sıra kostümleriyle de ön plana çıkıyor. En son İzzet Yıldızhan, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" sözleriyle yeni bir tartışma başlatmıştı. Yıldızhan'a ilk tepki 'herkes geçmişine baksın' mesajıyla Hande Yener'den gelmişti.

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