İki ünlü yıldız meğer yıllarca bu anı beklemiş: Kimseyle tanışırken heyecanlanmam ama sen başkasın!

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Dün Dior’un defilesini en önden izlemek isteyen ünlü yıldızlar da adeta defile girişinde sıra oldu. Gazeteciler defileye girecek ünlülerin görüntüsünü almaya çalışırken yaşanan bir karşılaşma anı ise sosyal medyadan paylaşılan videosuyla viral oldu.

ONU GÖRÜR GÖRMEZ “SENİ SEVİYORUM” DİYE BAĞIRDI

Birbirini uzaktan tanıyan ve hayranlıkla takip eden gösteri dünyasının iki ünlü kadın yıldızının arasında geçen tatlı diyalog etraftaki herkesi gülümsetti. Birbirlerine nicedir hayran olan ama daha önce tanışma fırsatı bulamayan iki ünlünün yaşadıkları bu tatlı sürprizi X (Twitter) platformunda ünlülerle ilgili paylaşımlar yapan @ViralContentz hesabı paylaştı.

Natalie Portman ve Rihanna'nın birbirlerine ne kadar hayran oldukları defile girişinde karşılaşınca ortaya çıktı... Rihanna'nın kendisiyle ilgili sözlerini duyan Natalie Portman'ın yüzüne yanısıyan mutluluk görülmeye değerdi

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35 yaşındaki yıldız şarkıcı Rihanna ve 42 yaşındaki ünlü aktris Natalie Portman defile kapısında yüz yüze gelince birbirlerine gizliden gizliye nasıl hayran oldukları da böylece ortaya çıkmış oldu. Natalie Portman bir anda karşısında Rihanna’yı görünce ona “Seni seviyorum” diye bağırdı.

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BİRBİRLERİNİN EN BÜYÜK HAYRANI ÇIKTILAR!

Rihanna ise Portman’ın bu sevgi gösterisine “Ben senin en büyük hayranınım” diye karşılık verdi. Aldığı yanıt karşısında şoke olan Portman kulaklarına inanamayıp Rihanna’ya "Benimle dalga mı geçiyorsun?" diye karşılık verdi.

Gösteri dünyasının bu iki ünlü isminin birbirlerine yıllardır çok hayran oldukları ancak daha önce tanışma fırtastı bulamadıkları sosyal medyada paylaşılıp viral olan bu videoyla ortaya çıktı

Rihanna Portman’a “Sen Hollywood'un en ateşli kadınlarından birisin. Üstelik çok masum bir bakışın var ve ben bunu gördükçe iç geçiriyorum" deyiverdi. Natalie Portman bu sözler üzerine “Sanırım bayılacağım. Seni seviyorum ve her zaman müziğini dinliyorum, sen tam bir kraliçesin ve sadece teşekkür ederim” diyebildi.

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“FOTOĞRAF ÇEKİN DE GERÇEK BİR AN YAŞADIĞIMIZI KANITLAYALIM”

Etrafta toplanan hayranları bu tatlı anları gülümseyerek izlerken Rihanna “Biri lütfen fotoğrafımızı çekebilir mi!” diye etrafa seslendi ve “Böylece yaşadıklarımın gerçek olduğunu kanıtlayabilirim” dedi. Portman da ona “Lütfen fotoğraf çekin” diyerek katıldı. Yanak yanağa poz veren iki yıldız böylece bu tatlı anıyı ölümsüzleştirmiş oldu.

Portman ve Rihanna meraklı hayranlarının bakışları altında sohbet edip bol bol birbirlerini övdükten sonra çevredekilerden fotoğraflarını çekmelerini istedi

İkilinin birbirine olan hayranlığının bu videoyla ortaya çıkmasıyla hayranları da sosyal medyadan “İki kraliçe bir arada!” yorumları yaptı. Rihanna, defileye kabartmalı siyah kumaştan dikilmiş mont etek takımını siyah bir beyzbol şapkasıyla tamamlayarak gelmişti. Eşi Benjamin Millepied’ln ihanetine uğrayan Natalie Portman son aylardaki üzgün görüntüsüyle gündemdeydi... Artık alyans takmayan güzel yıldız henüz boşanma davası açmadı ancak eşinden ayrı yaşamaya başladı

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SON AYLARDA YÜZÜ BİR TÜRLÜ GÜLMEMİŞTİ

Natalie Portman ise siyah oversize ceketini pırıltılı bir siyah mini etekle tamamladı. Güzel yıldız saçlarını açık bırakıp doğal dalgalarıyla kullanmıştı. Kendisini aldatan iki çocuğunun babası eşi Benjamin Millepied’le ayrılan ancak henüz boşanma davası açmayan Natalie Portman son aylarda bir türlü gülmeyen yüzü ve yıkılmış görüntüsüyle gündemdeydi.

Henüz ortada bir boşanma davası yok ancak Natalie Portman geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Benjamin Millepied’le ayrı yaşadıklarını ve Paris’te tek başına bir ev tuttuğunu ağzından kaçırmıştı. Rihanna ise Paris’e rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki küçük çocuğuyla birlikte geldi.