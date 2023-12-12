Onlar aşktan ölüyor ama... Gelin değil bitmeyen kabus

Haberin Devamı

DÜGÜNÜN DEDİKODULARI BİTMEK BİLMİYOR

Sonunda o gün geldi çattı. Tabii ki her ünlü düğününde olduğu gibi sadece bir gece içinde olup bitmeyecekti her şey.

Önce bir kutlama yemeği, ardından nikahın da kıyılacağı düğün ve sonraki gün bir kutlama daha. Üç gün üç gece sürdü özetle bu kutlamalar.

Tabii ki herkesin en çok ilgisini çeken de gençlerin birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar, hastalıkta ve sağlıkta" birlikte kalma sözü verdikleri düğündü. Gerçekten de her şey son derece gösterişliydi.

Güzel gelin, yakışıklı damat, birbirinden ünlü konuklar... Okyanus manzaralı malikanede yapılan düğün geldi geçti. Ama yankısı asla unutulmadı.

Dalgalar öyle büyük ki bir yılı aşkın bir süre sonunda bile hala bu düğünle ilgili ayrıntılar konuşuluyor. Hatta düğünün perde arkası bir belgesele bile konu oldu.

Haberin Devamı

NE DÜĞÜNMÜŞ! KONUŞ KONUŞ BİTMİYOR

2022 yılının güzel bir nisan gününde evlenen o gençler David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn ile ABD'li zengin iş insanının oyuncu kızı Nicola Anne Peltz idi.

Gelinin de damadın da aileleri bu kadar ünlü ve zengin olunca elbette düğün günlerce manşetlerde kaldı. Tabii işin gösterişli kısmının konuşulması bittikten ya da etkisi azaldıktan sonra sıra dedikodulara geldi.

Bunların arasında en çok konuşulanı da gelin Nicola ile kayınvalide Victoria arasındaki gelinlik gerilimiydi.

İddialara göre müzik dünyasından sonra moda tasarımcılığına geçen Victoria, Nicola'ya gelinliğini hazırlamak için söz vermişti.

Ama son anda yapamayacağını söyleyince aralarında hala konuşulan bir gerilim yaşanmıştı. Brooklyn'in ailesiyle arasının serinlemesi de bunun ardından geldi.

Ama görünüşe göre olup bitenler bununla sınırlı değil. Çünkü düğünden sonra serinleyen ilişkilerine rağmen Beckham çifti oğullarına hala kol kanat germeye devam ediyor. Son günlerde gündemin ilk sıralarına çıkan ise bu düğünle ilgili başka bir ayrıntı...

Haberin Devamı

DÜĞÜN PLANLAMACILARIYLA MAHKEMELİK OLDULAR

Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham'ın düğün planlamacılarıyla ilgili olarak ortalarda dolaşan iddialar ve açılan davalar epeydir bilinen bir gerçek.

İşte bu konuda hazırlanan bir belgesel Nicola ile Brooklyn'in düğününe ait perde arkası olayları gündeme taşıyor. Ki belgeselde yer alanlar gerçekten dudak uçuklatan iddialar. Bunlara hemen bir bakalım.

Öncelikle şunu söyleyelim ki hazırlanan belgeselde gelin Nicola Peltz, düğününün organizasyonu için çalıştığı planlamacılar tarafından "kabus gelin" olarak nitelendiriliyor.

Bir dedikodu sitesinin editörü Chris Lochery'nin belgeselde ileri sürdüğüne göre gelin Nicola düğün planlamacılarını "cehennemden gelen" bir yazışmanın içine attı.

Haberin Devamı

Bu arada düğün için üç farlı organizatörle çalışıldığını bunlardan bazılarının ise daha başlarda işi bıraktığını hatırlattı Lochery.

'AŞIRI KENDİNE GÜVENSİZ BİRİ'

Ünlülerin düğün organizatörü olarak tanınan Mark Niemierko da belgesele katkıda bulunanlardan. Onun söylediğine göre Preston Bailey'in düğünü planlama işini bırakmasından sonra Nicole Braghin ve Arianna Grijalba'nın bu işi üstlendi.

Niemierko sonrasında olanları da "Ama işin sonunda bir karmaşa içinde kaldılar" sözleriyle anlattı.

Mark Niemierko, gelin Nicola hakkında da ağır sözler sarf etti: " Kariyerine de kendisine de güvenmeyen birisi!"

Haberin Devamı

Sonradan düğünü organize etmeleri için işe alınan Braghin ve Grijalba için de işler kolay olmadı. Nelson Petz'in açtığı davada yer alan belgelere göre bu ikili görevi devraldıktan bir hafta sonra kovuldular.

Avukat John Uustual'ın savunduğuna göre Nicola Peltz, işlerin yavaş ilerlemesinden dolayı korktuğu için iki gen kadının işlerine son verdi.

Mahkeme belgelerinde Nicola Peltz Beckham "Bir kabus ve telefon numaranızın bulunmasını istemeyeceğimiz bir kişi" olarak nitelendiriliyor.

Niemierko'nun ileri sürdüğüne göre Victoria ve David Beckham da bütün bunlardan sonra düğünün olabildiğince çabuk bir şekilde olup bitmesi için elinden geleni yaptı.

Haberin Devamı

Öncesinde yaşanan bütün bu karmaşaya rağmen Nicola ile Brooklyn'in düğünü 10 Nisan 2022'de Peltz ailesinin Miami'deki okyanus manzaralı milyon dolarlık malikanesinde yapıldı. Düğünün 3 milyon sterline mal olduğu belirtiliyor. Törene toplam 300 ünlü konuk katıldı.

B u arada hatırlatalım ki bu işin sonunda Nicola'nın babası Nelson. söz konusu iki düğün planlamacısı hakkında dava açtı. Tabii iki organizatör de ona karşı başka bir dava açtı. İşte bu belgesel de bu davanın perde arkasını gözler önüne seriyor.

Belgesel, Birleşik Krallık merkezli film şirketi Optomen'in yüksek profilli anlaşmazlıkları konu alan 'Versus' serisinin bir parçası olarak hazırlandı.

Odağında ise ünlüler arasındaki çok konuşulan kavgalar var: Johnny Depp ile Amber Heard ve Kanye West ile Kim Kardashian da belgesel dizisinde ele alınan ünlüler arasında.