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Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Danla Biliç’in yeni sevgilisi olduğu iddia edildi: Poyraz Teoman kimdir?

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Danla Biliç’in yeni sevgilisi olduğu iddia edildi: Poyraz Teoman kimdir?
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını büyük bir kitleye duyuran Danla Bilic, hikayeler bölümünde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic, Poyraz Teoman ile çekilmiş samimi fotoğrafını paylaştı. Çok konuşulan fotoğraf ardından Danla Biliç’in yeni sevgilisi merak konusu oldu.

Danla Bilic, Sevgililer Günü fotoğrafıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya fenomeni, "Suç ortağı" notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

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