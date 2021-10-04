Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek hakkında bilgiler

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Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek merak edilen isimlerden biri oldu. Her fırsatta Giresunlu olduğunu dile getiren Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek’in memleketi Giresun. Çiftin bir çocukları bulunuyor.

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"