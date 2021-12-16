Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser ile barıştı! Şiddet gördü mü?

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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti.

Sık sık bir araya gelen Keser ile Ersubaşı sorunları aştı. Bugün 2.Sayfa programına katılan Damla Ersubaşı şunları söyledi:

“Hiçbir hata tek taraflı değil, onun da mutsuz olduğu konular vardı benimle ilgili benim de mutsuz olduğum durumlar vardı.

Bu bilinçli bir barışma olmadı, kendiliğinden oldu. Bir terapiye gitmeye başladık ikimize de çok iyi geldi. Hatalarımızı gördük. Biz karşılıklı konuşamıyormuşuz onu anladık.

Mustafa sinirliydi, fevriydi. Sinirini belki benimle konuşmayarak, surat asarak yansıtıyordu. Terapiden sonra Mustafa değişti. Terapide her şey ile yüzleşiyorsunuz, çiftlere kesinlikle öneriyorum.

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Ben hayatımda kimseye kin tutmadım, insanlar neden bu kadar kin duyarak yaşıyor çok şaşırıyorum.

Hiçbir zaman ‘Mustafa beni dövdü, şiddet uyguladı’ demedim. Bunlar yazıldı ama ben hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadım. İnsanların bu kadar kin dolmasını anlamıyorum.”

Bir dönem ‘eşi tarafından darp edildi’ iddialarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, çok konuşulan fotoğrafın hikayesini de anlattı: “Bu fotoğraftaki olay şudur; Dişim kırıldı ve iltihap yaptı, bütün yüzüm şişti. Bir haftalık bu süreç yavaş yavaş şişti… Bizim kavgalarımız sadece bağırma-çağırmaydı. Hiçbir şiddet olmadı. Beni kıran şey; bazen ses tonu bazen de umursamaz hareketleriydi. Tekrar evlenmeyi düşünüyoruz ama beni ikna etmesi lazım. Şu an ikna etme aşamasındayız. “