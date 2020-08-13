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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 07:23,

Damla Ersubaşı ve işletmeci Mustafa Can Keser boşanma kararı almıştı! 'Eşimi ve kardeşimi dövdüm pişmanım'

Oyuncu Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser’in, üç yıl önce Ersubaşı’nın boşanma davası açtığı Mustafa Keser tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Keser, eşi ve kardeşini dövdüğünü itiraf edip ‘Pişmanım’ dedi. Şikayetçi olan kardeş Alev Keser ise, “Bizi öldürmek maksadıyla dövdü, başımıza kül tablasıyla vurdu. Kardeşimin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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Sihirli Annem dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen Damla Ersubaşı, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açtı.

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Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.

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Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

4PARA CEZASI ALDI
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PARA CEZASI ALDI

Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.

5EŞİM BİZİ DARP ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM
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'EŞİM BİZİ DARP ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Oyuncu Damla Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."

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Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

7SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM
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'SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM'

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.

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