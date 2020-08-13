Damla Ersubaşı ve işletmeci Mustafa Can Keser boşanma kararı almıştı! 'Eşimi ve kardeşimi dövdüm pişmanım'

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."