MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDamla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap
GeriMagazin Damla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Damla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap

‘Sihirli Annem’ dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, eşiyle fotoğrafının altına “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diye yazan takipçisine böyle cevap verdi.

Damla Ersubaşı, “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diyen takipçisine " Teyzeceğim, bir gün inşallah senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı; o zaman seninle bile paylaşırım ben hiç merak etme" diye cevap verdi.

Damla Ersubaşından “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (18.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle