Damla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap

Damla Ersubaşı, “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diyen takipçisine " Teyzeceğim, bir gün inşallah senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı; o zaman seninle bile paylaşırım ben hiç merak etme" diye cevap verdi.

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