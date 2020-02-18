Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:51,
Damla Ersubaşı'ndan “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” sözlerine cevap
‘Sihirli Annem’ dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, eşiyle fotoğrafının altına “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diye yazan takipçisine böyle cevap verdi.
Damla Ersubaşı, “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diyen takipçisine " Teyzeceğim, bir gün inşallah senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı; o zaman seninle bile paylaşırım ben hiç merak etme" diye cevap verdi.
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