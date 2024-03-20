Daha boşanmadan yeni aşka yelken açmıştı… Şimdi eski kocasına bir servet ödeyecek!

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Üstelik bu yeni ilişki de aslında mutlu bir yuvanın üzerine kurulunca ortalık epey karıştı, bu iki yuvayı birden dağıtan aşk uzun süre gündemden düşmedi.

BU AŞK UĞRUNA İKİ YUVA BİRDEN YIKILDI!

Yıldız şarkıcı Ariana Grande ve Dalton Gomez’in boşanma davaları aylar sonra sonuçlandı.

Çiftin yaklaşık üç yıl süren evliliği resmen sona ererken ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasına devasa bir ödeme yapmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin evliliklerini sona erdiren kararı, 30 yaşındaki Ariana'nın 28 yaşındaki emlak komisyoncusu kocasından boşanmak için dilekçe vermesinden altı ay sonra resmiyet kazandı.





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ANLAŞMAYA GİDİNCE HEMEN SONUÇ ALDILAR: ESKİ KOCASINA YÜKLÜCE BİR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme belgelerine göre ikili bir yıldan uzun bir süre önce ayrıldı ve çiftin evlilik öncesi bir anlaşması olduğu, çocukları olmadığı ve ayrılıkta önemli bir yasal anlaşmazlık olmadığı için dava mahkeme sisteminde hızlı ve temiz bir şekilde ilerledi.

Anlaşmanın şartlarının ise geçen ekim ayında netleştiği, sadece mahkeme kararının beklendiği ortaya çıktı.

Anlaşmaya göre Ariana Grande eski kocasına bir defaya mahsus olmak üzere 1,250,000 dolar ödemek zorunda.

Grande ayrıca Los Angeles'taki evlerinin satışından elde edilen gelirin yarısını da eski kocasına verecek ve onun avukatlık masrafları için 25 bin dolar ödeme yapacak.

ANİDEN BAŞLAYAN AŞK BİR ANDA NİKAH MASASINA TAŞINMIŞTI

Ariana Grande’nin boşanma dilekçesinde ayrılığın nedeni olarak uzlaşmaz farklılıklar gösterilse de aslında bu ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının hayatına yeni bir aşk girmesi olduğu biliniyor.

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Grande ve Dalton Gomez Ocak 2020'de sevgili olmuş ve pandemi sırasında birlikte karantinaya girerek iyice yakınlaşmıştı.

Çift, 15 Mayıs 2021'de Ariana'nın Montecito, Kaliforniya'daki evinde küçük bir özel törenle evlendi. Temmuz 2023'te ise ayrıldıkları duyurdular.

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu ayrılığın kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra da Grande’nin adı şu anki erkek arkadaşı ve Wicked filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater ile anılmaya başladı.

Ariana Grande tam da bu sıralarda aşkını dilinden düşürmediği kocasıyla düğünlerine ait tüm fotoğrafları Instagram'dan silerek hayranlarını şoke etti.

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ESKİ EŞ “YUVAMI O KADIN YIKTI” DEMİŞTİ

Çifte yakın kaynaklar Grande ve Gomez’in evliliklerini düzeltmeye çalıştıklarını ancak bunda başarısız olduklarını söyledi.

Oysa ünlü şarkıcının şimdiki sevgilisi, ünlü aktör Ethan Slater’ın ayrıldığı eşi bu fikre katılmıyor…

Ethan Slater’la okul dönemlerinden beri aşk yaşayan ve 2018’de evlenen eski eşi Lilly Jay, evliliğinin bitmesine kocasının kendisiyle evliyken Ariana Grande’yle aşk yaşamasının sebep olduğunu söyledi.

31 yaşındaki Ethan Slater ve ayrıldığı eşinin bir buçuk yaşında bir oğulları var.

Ethan Slater ve Ariana Grande’nin geçtiğimiz yıl Londra'da Wicked adlı filmin çekimleri sırasında bir aşk yaşamaya başladıkları söyleniyor.

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“BU AŞK BİZ EŞLERİMİZDEN AYRILINCA BAŞLADI” DEDİLER AMA…

Basına yansıyan haberlere göre Ariana ve Ethan'ın gizli aşklarının kamuoyuna yansımasının ardından ikili bu ilişkiye “sıkışıp” kaldılar ve devam etmekte olan evliliklerine ve eşlerine de geri dönemediler.

İkisi de ilişkilerinin aslında evlilikleri bittikten sonra başladığını iddia etse de fotoğraflar ve Ethan Slater’ın ayrıldığı eşinin iddiaları aksi yönde. Slater da Ariana Grande ile ilişki yaşadığının duyulmasının ardından 5 yıllık eşinden ayrılmak için mahkemeye gitmişti.