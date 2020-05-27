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Haber Giriş: 27.05.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti

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Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti
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Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın, sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti.

Takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirten Arkın " Özelikle bazı facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır.. Tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin..😉 📌 Bu bilgilendirmemi paylaşıp yanlış anlaşılmaların önüne geçerseniz sevinirim.." dedi.

 

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