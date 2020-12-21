Coşkun Sabah'ın 'İzmir-Diyarbakır' sözleri tartışma yaratmıştı! '1 milyon dolar ödemeye hazırım'

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın bir gazeteye verdiği röportaj sırasında sarf ettiği iddia edilen sözler gündeme bomba gibi düştü. Aydın, İzmir ve Manisalıları ayağa kaldıran ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine Sabah'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, "Sosyal medya Coşkun Sabah'a sarmaktan bir türlü kendini alamıyor. Yine hadleri olmadan, iftiralarla bize sarmışlar. İzmir ile beni kapıştırmaya hiç uğraşmayın. İzmir yıllardır bizim kalemiz. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı, böyle bir söylem olmadı 'ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye falan. Bunu ispat edene 10 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum. İşte Çağlayan'da orada. Bu videoyu da delil olarak savcıya sunabilirler. Böyle bir söylemi çıkartsınlar, 1 milyon dolar ananızın ak sütü gibi size helal olur. Bu bir iftira" dedi.