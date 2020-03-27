Corona virüsle mücadele eden doktorları alkışladılar

Tüm dünya corona virüs salgınında ön cephede savaşan ve şifa dağıtan doktorları, hemşireleri, tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyor. Bu kampanyaya İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki veliahtları da katıldı. Taht sıralamasında babasından sonra gelen Prens William ile Kate Middleton'un çocukları George, Charlotte ve Louis de katıldı. Üç çocuğun bu görüntüleri çiftin resmi Instagram hesabı Kensington Royal'de paylaşıldı.