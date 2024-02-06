Bebek mutluluğu bile yarım kalmıştı... 'Evlilik yüzüğümü çıkarıp kutuya koydum'

Haberin Devamı

İşte gösteri dünyasının genç çiftlerinden biri tam da böyle bir durumu yaşadı... Gencecik yaşında büyük aşkıyla evlendi... Çok zaman geçmeden iki tane çocuk sahibi oldular.

Ama tam da ikinci bebeklerinin daha dünyaya gözlerini yeni açtığı dönemde hiç beklemedikleri bir darbe yediler hayattan.

Genç baba, tedavisi olmayan olsa da olumlu yanıt alınamayacak bir hastalığa yakalandı. Mücadelesini sürdürdü ama sonunda onu çok seven karısının parmaklarının arasından kayıp gitti.

Geride, babalarını yeteri kadar tanıyamayacak iki küçük çocuğunu da bırakarak üstelik.

Onun ölümünün ardından bir başına kalan eş için yapması gereken en önemli şey bir yandan acısıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da çocuklarını büyütmekti... Son iki yılını da tam bu şekilde geçirdi genç kadın. Ama artık bir dönemeçte....

Haberin Devamı

O genç kadın, kısa süre önce hayatına yeni bir yön çizmeye karar verdi. Acısını kalbine gömüp yaşam yolunda ileriye bakmak.

BEBEK MUTLULUĞU BİLE YARIM KALDI

Bu öykünün kahramanlarını eğer magazin dünyasıyla hiç ilgilenmemişseniz bile duymuşsunuzdur bir yerlerde, karşınıza çıkmışlardır elbette. Genç müzisyen Tom Parker ile bir TV ünlüsü olan karısı Kelsey Parker.

Wanted adlı müzik grubuyla tanınan Tom Parker ile eski adıyla Kelsey Hardwick, birbirlerine çok genç yaşta aşık oldular. Birlikte yaşlanmaya karar verip evlendiler.

Sonra aileyi biraz daha büyütme adımı geldi. Önce, şu anda üç yaşında olan Aurelia ile üç yaşındaki Bodhi dünyaya geldi.

Ama küçük oğullarının dünyaya gelmesiyle hemen hemen aynı dönemde beklemedikleri bir şok yaşadı genç çift. Bu yüzden bebeğin doğumunun neşesini bile doya doya yaşayamadılar.

Tom Parker, tedavisi mümkün olmayan bir beyin kanserine yakalandı. Yine de hem doktorlar hem de kendileri ellerinden geleni yaptılar.

Ama olmadı... Tom Parker 2022 yılının mart ayında henüz 33 yaşındayken hayata veda etti. Bütün ailesi, grup arkadaşları ve çocukları yanındaydı. Hatta en sevdiği şarkıyı dinliyordu o anda.

Haberin Devamı

GERİDE KALAN EŞİN HAYATI ZOR OLDU... AMA ŞİMDİ HAYATA DÖNÜYOR

Onun ölümünün ardından karısı Kelsey için hayat daha da zorlaştı. Hastalıkla mücadele ettiği sırada sağlığı giderek bozulsa da yanında kocası vardı.

Ama o gidince büsbütün yalnız kaldı. Sonra usul usul hayata dönmeye başladı. Hatta kocasıyla ilgili bir kitap yazdı. Söylediğine göre bu, onun için bir tür terapiydi aynı zamanda.

Aradan geçen zamanda Kelsey, kısa bir aşk bile yaşadı. Sonra yine tek başına kalmayı tercih etti.

Genç kadın katıldığı bir TV programında artık tam anlamıyla hayata dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Hatta söylediğine göre bunun için çok önemli bir adım attı. Nikah yüzüğünü çıkarıp bir kutuya kaldırdı.

Haberin Devamı

Bu onun için yaşamına devam etme ve hatta kalbinin kapılarını aşka yeniden açmanın bir adımı.

'ARTIK EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM'

Kelsey Parker katıldığı programda " Neden bilmiyorum... Sadece bu yıl nikah yüzüğümü çıkarmam gerektiğini hissettim" dedi.

Yine de genç yaşta ölen kocasını unutmadığını şu sözlerle ifade etti: "Ben zaten Tom ile evliyim. Ama bu hayatta değil, başka bir boyutta. O artık burada yanımda değil."

Şu anda kimseyle evli olmadığını hatırlatan Kelsey Parker "Tom ile birlikte geçirdiğimiz mutlu zamanları hatırlıyorum. Artık kendime ve çocuklarıma odaklanmam gerektiğini düşünüyorum ve ileriye bakmak istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

İşte bütün bunları yapmak için de artık hayatta olmayan Parker ile evliliğinin bir simgesi olan yüzüğünü çıkarma ihtiyacı hissetmiş genç kadın. " O şimdi bir kutuda durmalı" dedi.

Kelsey Parker, ölümünden önce hastanedeyken kocası Tom'un, parmağındaki evlilik yüzüğünü çıkarıp kendisine verdiğini anlattı. O yüzüğü de kendi evlilik yüzüğüyle birlikte sakladığını söyledi.

'KAYBETTİĞİNİZ SEVDİKLERİNİZ SİZE HEP YOL GÖSTERİR'

Programın sunucusu Christine Lampard, Kelsey'in artık hayata ve yeni aşka hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kelsey Parker da sadece 33 yaşında olduğunu hatırlatarak "Tom ile harika zamanlar geçirdik. Onunla tanıştığımda 19 yaşındaydım. Çok güzel anılarımız var. Ama ben 33 yaşındayım ve iki tane çocuğum var" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

Programda Kelsey Parker ile birlikte konuk olan ilişki uzmanı Paul Carrick Brunson da "Sevdiğiniz birini asla terk edemezsiniz... Onlar sizinle birlikte kalır hep. Siz de o şekilde yolunuza devam edersiniz. Onların anıları hep sizinle birlikte kalır ve hayatınız boyunca size yeni bir aşk bulmanız için yardım eli uzatıp rehberlik ederler" diye konuştu.

ZAMAN GEÇTİKÇE O BÜYÜK KAYBIN ACISI ARTIYOR

Kelsey Parker, ölümünden sonraki yıl da olduğu gibi bu yıl da Noel zamanının kendisi için çok zor geçtiğini anlattı. Çünkü bunun kocası Tom Parker'ın yılın en sevdiği dönemi olduğunu hatırlattı.

"Bu yıl Noel gerçekten çok zordu. Geçen yıl belli ki duygularıma bir bariyer örmüştüm ve kendimi fazla acıya kaptırmaktan korudum. Ama bu yıl gerçekten çok zor oldu. Geçen yıldan daha zordu" diyerek eşini yitirmenin acısını giderek daha fazla hissettiğini anlattı.

Kelsey ve Tom Parker, müzisyenin genç yaşta ölümünden sadece üç yıl önce evlenmişlerdi. Hemen iki çocuk sahibi olmuşlardı. Kocasının ölümünden sonra Sean Boggans ile kısa bir ilişki yaşadı Kelsey Parker.

O dönemde "Yas tutuyorum ama birazcık mutlu olmak benim de hakkım" diye konuştu. Fakat bu ilişkisi çok uzun sürmedi. Yine de genç kadının kararı, kaybettiği kocasının acısını kalbine gömüp hayatında yeni bir sayfa açmak.