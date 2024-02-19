Ünlü oyuncuyu evlatlarından koparmışlardı... Onlara kavuşmak için servetini harcadı... Bir kuruşu kalmayınca hayata sıfırdan başladı

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Durum öyle bir hale gelir ki ne kadar çok "aksiyon" olursa o kadar ilgi artar boşanan çifte. Ama onların açışından baktığınızda durum kabusun içinde yaşamanın ta kendisidir.

Bu kavgalı boşanmaların en önemli sebebi maddi konular olur genelde. Bir zamanlar gösterişli bir hayat sürdüren çift, taşınır ve taşınmaz kazançlarını bölüşmek için kimi zaman boğaz boğaza gelir.

Boşanan ünlü çiftlerin kavgasının ikinci nedeni ise çocukların velayeti olur. Hem kadın hem de erkek aynı anda çocukların tam velayetini isterse işte o zaman kelimenin tam anlamıyla fırtına da kopar.

İşte bundan yıllar önce milyonlarca kişinin TV ekranlarından tanıdığı ünlü bir oyuncu tam da böyle bir boşanma davasının kahramanı oldu.

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DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Kocasından boşanmaya karar verdiğinde bir çocuğu dünyaya gelmişti, diğerine de hamileydi. Sonra bu ikinci bebek de dünyaya geldi. Bir takım gelişmeler yüzünden hakim her iki çocuğunun tam velayetini de babaya verince dünya da ünlü oyuncunun başına yıkıldı.

Çocuklarına kavuşabilmek, hiç değilse velayetlerini eski eşiyle paylaşabilmek için varını yoğunu ortaya koydu. Velayet davası yıllarca sürdü, iki farklı ülkede görüldü. Bunun duygusal yıkımının yanı sıra bir de maddi boyutu vardı elbette.

Öyle ki yıllar boyunca setten sete koşarak kazandığı paranın büyük bir bölümünü bu uğurda harcadı. Sonunda deyim yerindeyse tek kuruşu kalmadı. Ama yine yılmadı, tekrar işine dört elle asıldı.

BİR DÖNEM EKRANIN EN ÜNLÜ YILDIZIYDI

Kocasından boşanırken iki çocuğu için böyle büyük bir mücadeleye giren ünlü, bir dönem ülkemizde Hayat Ağacı adıyla gösterilen Generations dizisiyle tanınan Kelly Rutherford.

Bugün 55 yaşında olan Rutherford, 2006 yılında varlıklı bir Alman aileden gelen Daniel Giersch ile hayatını birleştirdi.

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Başlarda evlilik çok güzel gidiyordu. Hatta dünyaya gelen Hermes Gustaf Daniel adındaki oğulları mutluluklarını ikiye katladı. Sonra Kelly Rutferhford bir kez daha hamile kaldı. İşte o sırada da olanlar oldu.

O dönemde takvimler 2010 yılını gösteriyordu. Rutherford belki de başına gelecekleri kestiremeden boşanma davası açtı.

İlk davada işler çok da karmaşık değildi. Hakim, hem küçük erkek çocuğunun hem de daha yeni dünyaya gelmiş kız bebeğin velayetlerini yarı yarıya hem anneye hem babaya verdi.

Bu durum da böylesine boşanmalarda normal karşılanan bir gelişme. Fakat Kelly Rutferhord'un boşandığı eşi Daniel Giersch'in ABD'de çalışma ve oturma vizesi iptal edildi.

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İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN VELAYETİNİ DE KAYBETTİ

Bunun sonucu olarak da hakim bu kez Giersch, ABD'ye dönemeyeceği için küçük çocuğun ve daha doğmamış bebeğin tam velayetini babalarına verdi. İşte bu karar Kelly Rutherford'u beyninden vurulmuşa çevirdi. Oğlu Hermes ile kızı Helena elinden uçup uzaklara gidiyordu.

Çünkü bu karar Rutherford'un çocuklarını istediği gibi görebilmesini engelleyecekti. Onun elinde iki seçenek vardı ya o da Monako'ya taşınacaktı ya da çocuklarını görebilmek için sık sık oraya gidecekti.

O andan itibaren Rutherford hayatını tek bir amaca odakladı: Çocuklarının tam velayetini almak! Bunun için de kelimenin tam anlamıyla bütün vaktini ve birikimini harcadı.

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Yıllarca bin bir emekle; dizi ve film setlerinde alın teriyle kazandığı paranın son kuruşuna kadar bu uğurda harcadı. Hatta bir dönem beş kuruşsuz kaldığı bile konuşuldu. Kısaca söylemek gerekirse Kelly Rutferford'un birimimi çocuklarının velayetini almak için mahkeme masraflarına harcandı.

BİR DE ÇOCUKLARINI KAÇIRMAKLA SUÇLANDI

Sonunda bir keresinde dayanamadı ve iki çocuğunu görmek için gittiği Monako'da altı hafta kaldıktan sonra onları uçağa koyup ABD'ye götürmeye kalkıştı. Çocukların velayeti babalarında olduğu için de çocuk kaçırmakla suçlandı.

Tabii ki iki çocuk mahkeme kararıyla yeniden bir uçağa bindirilip babalarının yanına Monako'a gönderildi. Bu arada Rutferford, mahkeme masrafları için 2 milyon dolar harcadı. Durum öyle bir hale geldi ki en sonunda iflasını ilan etti.

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Her ne kadar Rutherford ile Griesch, 2010 yılında boşansa da velayet davası beş yıl daha sürdü. Sadece New York'ta değil Monako'da da görüldü. Bu, uluslararası bir davaya dönüştü sonuç olarak. Rutherford, Monako'daki davada da çocuklarının velayetini alamadı, yasalar çocukları zengin babalarının gözetimine verdi.

9 yıl önce yaşanan bütün bu karmaşanın ardından Kelly Rutherford, hayatına yeni bir yön verdi. Şimdi çocuklarının yaşadığı Monako'da da bir evi var.

Böylece onları daha rahat ve daha sık görebiliyor. Ama iki çocuğun velayeti hala babalarında.

Rutferhord artık eskisi gibi gösteri dünyasının, en azından Hollywood'un spot ışıkları altında değil. Ama People dergisine verdiği demece bakarsanız bu durumdan gayet memnun: " Bu benim için gerçekten sağlıklı ve gerçekten güzel" diye konuştu güzel oyuncu.

Fakat hayatı boyunca yaptığı ve en iyi bildiği tek iş oyunculuk olduğu için kendini de tamamen emekli etmedi Rutherford.

Escort Boys adlı Fransız yapımında kamera karşısına geçti. Kendini tam olarak unutturmamak için de Paris'te düzenlenen moda haftasında ortaya çıktı.

ÇOCUKLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRÜYOR

Kelly Rutherford, ayrı kaldığı dönemdeki gibi çocuklarına özlem duymuyor. Tam tersine onların büyüdüğüne tanık oluyor.

People dergisine bu konuda şunları söyledi Kelly Rutherford: "Çocuklarım büyüyor. Artık onlar da bana sanki 'Sen de git kendi hayatını yaşa' diyorlar. Artık genç sayılırlar, kendi arkadaşları ve kendi alışkanlıkları var. Bu yüzden son zamanlarda kendimle daha fazla ilgileniyorum. Köpeklerime, işime ve seyahatlere daha fazla zaman ayırıyorum."

Kelly Rutferhord, çocukları artık gençlik yoluna girdiği ve kendi ayaklarının üzerinde durabildiği için anneliğe farklı bir bakış açısı geliştirdiğini gizlemedi: "Her ne kadar büyüseler de size ihtiyaç duyuyorlar, ama bu kez durum farklı. Sanırım; sadece onlar için orada oluyorsunuz, eğer size ihtiyaç duyarlarsa diye. Bu da normal bir durum, büyüyorlar ve kendi hayatlarını kuruyorlar. Bu bir değişim, bu güzel bir değişim" diye anlattı durumu.

ARTIK SADECE GÜZELLİKLER ODAKLANDI: Rutherford, şimdi kocasından boşandığı ve çocuklarının velayeti için mücadele verdiği döneme baktığında da o karmaşayı, acıyı ve kalp kırıklığını değil sadece güzel anları hatırlamaya çalıştığını söyledi. Şu anda hem kendisinin ev eski eşinin hem de çocuklarının bulunduğu yer için müteşekkir olduğunu da sözlerine ekledi.

HAYAT AĞACI DİZİSİNİN SAM'İYDİ

Ünlü oyuncu en çok ülkemizde Hayat Ağacı adıyla gösterilen Generations dizisiyle tanınıyor. Bu yapımda Sam Whitmore karakterini canlandıran Rutherford, o parlak günlerinde bir çorap firmasının tanıtım yüzü olmak için Türkiye'ye de gelmişti.

1989 ile 1991 arasında rol aldığı Hayat Ağacı'nın ardından 1996 ile 1999 arasında yine çok izlenen TV dizilerinden Melrose Place için kamera karşısına geçti. 2007 ile 2012 arasında ise Gossip Girl dizisinde rol aldı.

Kelly Rutherford, ilk evliliğini 2001 ile 2002 arasında Venezuelalı banker Carlos Tarajona ile yaptı. Ondan boşandıktan sonra Alman iş insanı Daniel Giersch ile hayatını birleştirdi.