Çocuğumu öldürdüler! 'Garip Bülbül'den Galip Bülbül'e...

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Mustafa Uslu, merhum halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan film çekmek istedi. Ertaş’ın ailesi, merhumun ne sağlığında ne de öldükten sonra buna rızasının olmadığını öne sürerek karşı çıktı. Fakat yapımcı Mustafa Uslu “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin 23 Aralık’ta vizyona gireceğini açıkladı. Filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini iddia eden ozanın eşi Nigar Leyla Ertaş, çocukları Döne Ertaş, Canan İlhan ve Hüseyin Ertaş, Uslu’ya ‘kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ ile ‘filmde eserlerinin kullanılmaması’ için iki ayrı dava açtı.

17 bin kişinin emeği var

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya Neşet Ertaş’ın çocukları ile davalı Mustafa Uslu ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesi açıklama yapan Mustafa Uslu, gözyaşlarına hâkim olamadı: “Neşet Ertaş’ın filminin çekilmemesiyle ilgili bir vasiyeti olsaydı, bunun için bir vasiyetname çıkarmaz mıydı? Biz hiçbir kanunu çiğnemedik. İzinlerimiz ve noter tarafından muvafakatnamelerimiz var. 5 yıl ailesiyle görüşmek için her şeyi yaptım. Film için 3 bin 500 kostüm dikildi. 17 bin kişinin emeği var. Hayatımın en güzel filmini yaptım. Ama artık o benim evladım ve onu savunmak zorundayım. Çünkü onu (filmimi) daha doğmadan anne karnında kürtajla öldürmeye çalışıyorlar. Bu bir ölüm kararıdır. Ben adalet bekliyorum. Bir sinema filminin yasaklanması suçtur.”

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Garip Bülbül galip bülbül oldu

Duruşma, basına kapalı olarak görüldü. Mahkeme, “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi. Neşet Ertaş’ın ailesi, mahkeme kararını alkışlarla kutladı. Bu duruma sinirlenen filmin yapımcısı Mustafa Uslu ise, “Babalarının filmine sansür getirdiler, onu alkışlıyorlar” dedi. Duruşma çıkışı Neşet Ertaş’ın çocukları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Döne Ertaş, şunları söyledi: “Bizler babamızın vasiyetine sahip çıktık. Adalete ve hukuka hep inandık. Garip Bülbül, galip bülbül oldu.” Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise “Ne film ne de fragmanları yayınlanacak. Umuyorum ki bu karar örnek olur. Bu yapımcılar, bundan böyle insanların özel hayatına izinsiz müdahale etmezler” dedi. Öte yandan, Neşet Ertaş’ın ailesinin söz konusu filmde eserlerinin kullanılmamasına yönelik aldırdığı tedbir kararına itirazını ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi değerlendirecek.