Rol aldığı dizi bile yayından kalktı... Cinsel taciz itirafı ünlü oyuncunun sonunu getirdi

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Ama bunun tersi için bu kadar çabaya gerek yok! Bir başka deyişle yaptıkları bir tek ciddi hata bile ünlülerin kariyerinin sonunu getirebilir. O hatanın bedelini kariyerlerini, kimi zaman da servetlerini kaybederek ödeyebilirler.

Özetlemek gerekirse şöhret merdivenlerini tırmanmak ne kadar zorsa oradan hızlıca inmek de o kadar kolay. Bir anlık bir mesele!

Bunun son örneklerinden birini de bir dönem kamera karşısında canlandırdığı karakterlerle parlak bir kariyer inşa eden Stephen Collins sergiledi.

İLK EVLİLİĞİ BİTTTİ... ŞİMDİ YARI YAŞINDAKİ HAYRANIYLA EVLİ

Şu anda 76 yaşında olan oyuncu için sonun başlangıcı, kendisine yönelen cinsel taciz iddialarıyla geldi. Oyuncu, çok da fazla direnemeden bunları itiraf etti. Sonra da gözden düştü, kariyeri bitti.

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Collins, 32 yaşındaki bir Alman hayranıyla evlendi ve eskisinden çok farklı, sakin ve neredeyse gizli bir hayat sürmeye başladı.

Kamera karşısına geçtiği 7th Heaven (Yedinci Cennet) adlı yapımla tanınan Stephen Collins, beş yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Aslında kendisi yaşananlardan sonra göz önün çıkmak istemese de Iowa'ya yaşadığı yerin yakınlarında bir paparazziye yakalandı Collins.

Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlamadı oyuncu. Bu arada otomobilinin bagajındaki eşyaları alıp Alman karısıyla birlikte hızla evinin yolunu tuttu.

BAMBAŞKA BİR HAYATI OLABİLİRDİ

Oysa geçmişindeki o kara leke olmasaydı Collins'in hayatı bugün bambaşka olabilirdi. Oyuncu, 1996 yılından 2007 yılına kadar tam 11 sezon kamera karşısına geçtiği 7th Heaven adlı yapımla hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Bu yapım, benzeri birçok diziye de esin kaynağı oldu. Ayrıca günümüzün ünlü yıldızlarından Jessica Biel de bu diziyle dikkat çekti.

Aynı yapım sayesinde Stephen Collins'in kariyeri de kelimenin tam anlamıyla "ışıldadı."

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SONUN BAŞLANGICI BÖYLE GELDİ

Fakat 2014 yılında hakkında ortaya atılan iddialar oyuncu için sonun başlangıcı oldu. 1970'lerden 1990'lara kadar yetişkin olmayan üç kişiye cinsel tacizle suçlandı Collins.

Bu durum da yıllar sonra yani 2014'te ortaya çıktı. Stephen Collins sonunda bütün bu iddiaların gerçek olduğunu itiraf etti. Bu skandalın ardından da Hollywood'dan sürgün edildi.

İtirafları sadece onun hayatını değil oynadığı 7th Heaven adlı diziyi de etkiledi. Yapımın tekrar bölümleri bütün yayın kanallarından geri çekildi. Ama ipin ucu kaçmıştı bir kere. Collins hakkında başka suçlamalar da geldi.

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KOMŞUSUNUN YEĞENİ DE TACİZLE SUÇLADI

2015 yılında oyuncunun komşularından birinin yeğeni, henüz 13 yaşındayken Collins'in kendisini defalarca taciz ettiğini ileri sürdü. Şu anda 44 yaşında olan söz konusu kişi "Teyzemi ziyaret etmek için Los Angeles'a gitmiştim. Teyzem, yapımcı olarak çalışıyordu. Collins ile de o sırada tanıştım" diye konuştu.

Ardından da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir gün teyzemin mutfağında kahvaltı hazırlıyordum. Birden avluda Collins'i gördüm, eve doğru geliyordu ve tamamen çıplaktı. Üzerinde herhangi bir giysi yoktu."

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YAPTIKLARI YÜZÜNDEN HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

İşte bu ve bunun gibi birçok iddia Stephen Collins'in kariyerinin sonunu getirdi. Sadece o değil evliliği de bitti.

İlk eşi Faye Grant, taciz iddialarının daha basına yansımadığı ama kulaktan kulağa yayıldığı 2012 yılında Collins ile yollarını ayırdı. Oyuncunun itiraflarından sonra da 2015 yılında evlilik bitti.

Stephen Collins, Faye Grant ile evliydi. Taciz olayları kulaktan kulağa yayılınca çiftin yolları da ayrıldı.





Collins, bütün bu olayların ardından 32 yaşındaki Alman hayranıyla evlendi.

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Stephen Collins'in ünlendiği 7th Heaven adlı dizinin tekrar yayınları da taciz skandalının ortaya çıkmasından sonra bütün kanallardan kaldırıldı.