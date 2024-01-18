Hasta karısı uğruna çiftlikte yaşayıp su satmaya başlamıştı... Hayranlarıyla hasret giderecek!

Haberin Devamı

Ama sinema sanatına, aksiyon filmlerinin en iyisi olarak adını yazdıran ünlü oyuncu, gerçekten de bunu yaptı.

Beklenmedik bir şekilde sağlığı bozulan karısının yanında olabilmek için kariyerini elinin tersiyle bir yana itti. Hatta çiftlikte yaşayıp su satarak geçimini sağlamaya başladı.

Doğrusu ünlü oyuncu, bütün bunlardan da şikayetçi değildi. Ama bir süre önce hayranlarına kısa süreliğine de olsa geri dönüşün müjdesini verdi.

Oyuncu, yeni bir projede yer aldığını Instagram hesabı üzerinden ilan etti. Tabii ki bu durum da hayranlarını çok heyecanlandırdı.

AKSİYON FİLMLERİNİN USTASI: ANİDEN ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Kim mi bu oyuncu? Aksiyon filmlerinin büyük ustası Chuck Norris tabii ki! 1968 yılında başladığı kariyerini büyük bir başarıyla sürdürdü oyuncu.

Haberin Devamı

Fakat 2012 yılına gelindiğinde aniden ortadan kayboldu. Son olarak The Expendables adlı yapımda kamera karşısına geçen Chuck Norris'ten uzun süre ses çıkmadı. Tabii ki hayranları ona ne olduğunu merak etti.

Sonunda bundan iki yıl önce yani Chuck Norris'in sırra kadem basmasından 10 yıl sonra neler olup bittiği ortaya çıktı.

Usta oyuncunun karısı, eski model Gena O'Kelly, ne olduğu uzun süre anlaşılmayan bir hastalığın pençesine düşmüştü. Norris de günden güne güçten düşen karısına destek olmak için spot ışıklarının altından çekilmişti.

BEBEK MAMASIYLA BESLENMEYE BAŞLADI

Sonunda oyuncunun eşine ne olduğu anlaşıldı tabii. Ama bunun için uzun bir süreç geçmesi gerekti.

83 yaşındaki Norris'in eşi Gena, romatoid artrid adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı. Bunun için de bazı manyetik rezonans taramalarına girmek zorunda kaldı.

Bu taramalar öncesinde enjekte edilen kontrast maddeye Gena'nın bedeni tepki gösterdi. Kendi anlatımıyla sanki bütün bedeninden bir asit akımı geçiyormuş gibi hissetti.

Haberin Devamı

Bu duygu uzun süre devam edince Norris karısını hastaneye götürdü.Doktorlar hiçbir sorun göremediler.

Ama bu arada Gena O'Kellly de günden güne güçten düştü. Hatta bebek mamasıyla beslenir hale geldi..

GÖZÜ KARISINDAN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMEZ OLDU

İşte çifti zorlayan bu süreç uzadıkça uzadı. Gena yataktan kalkamaz hale geldi. Chuck Norris de onun yanından bir dakika bile ayrılmadı.

Her ne kadar Gena'nın bakımını bir hemşire üstlense de Norris'in gözü karısından başka hiçbir şeyi görmedi. Onun yanında olabilmek için mesleğini bir kenara attı.

Çift, bu zor günlerde Gena O'Kelley'in manyetik görüntüleme için kullanılan kimyasal maddeden zehirlendiğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Fakat doktorlar, gadolinyum adı verilen bu maddenin insan vücuduna zarar vermeden atılmak üzere tasarlandığını ileri sürüp bu iddiayı reddetti. Norris, onun tedavisi için 2 milyon doları gözden çıkardı.

Sadece bununla da yetinmedi ve manyetik görüntüleme sırasında kullanılan gadolinyumdan kaynaklanabilen zehirlenmelere karşı insanları bilinçlendirmek için de faaliyetlerde bulunmayı sürdürdü.

Chuck Norris ile Gena O'Kelley, 1998 yılından bu yana evli.

DAVA AÇTILAR AMA SONUÇ ELDE EDEMEDİLER

Chuck Norris ve Gena O'Kelley, 2017'de bu ilacı üreten firmaya karşı 10 milyon dolarlık bir dava açtı. Fakat 2020 yılında herhangi bir anlaşma yapılmadan dava düştü.

Haberin Devamı

Chuck Norris 2020 yılında konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği Hawaii Five-0 ve TNA iMPACT! Wrestling dışında eskisi gibi mesleğine geri dönmedi.

Şimdi çift, ikiz çocuklarıyla birlikte Teksas'ta yaşıyor. Aslına bakılırsa bu, Norris için gerçek bir emeklilik değil.

Eski günlerinden ve kariyerinden çok uzakta, karısının sahip olduğu su şirketini yönetiyorlar birlikte.

Bir Instagram paylaşımında belirttiği gibi "güzel ve harika karısıyla vakit geçirmeyi" hiçbir şeye değişmiyor. Bu arada Norris ve eşi, kazanç amacı gütmeyen bir organizasyon aracılığıyla çocuklar için karate dersi de düzenliyor.

Haberin Devamı

Chuck Norris, ilerleyen yaşına rağmen iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Paylaşımları da çok dikkat çekiyor.

YENİ PROJE İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Chuck Norris geçen yılın son günlerinde sosyal medya hesabı üzerinden geçici bir süreliğine de olsa setlere döndüğünün müjdesini verdi.

Norris, Agernt Recon adlı yapımda kamera karşısına geçti. Hayranları uzun bir aranın ardından dvüş sanatları ustası Norris ile yeniden hasret giderecek özetle.

Zaten Norris'in bu paylaşımı bile onu beyazperdede görmeyi bekleyen hayranlarını öylesine heyecanlandırdı ki şimdi hepsi filmin gösterime gireceği zamanı bekliyor!

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Gerçek adı Carlos Ray Norris olan oyuncu, 10 Mart 1940'ta Oklahoma, ABD'de dünyaya geldi. Norris, 16 yaşına geldiğinde anne ve babası boşandı. O da daha sonra kendisinin anlattığına göre pek mutlu bir çocukluk geçirmedi.

Norris, çocukluk yıllarını "utangaç, asosyal ve kötümser" olarak nitelendirmişti bir seferinde.

Babası Ray, bir otomobil tamircisiydi ama düzenli bir işi yoktu. Ayrıca alkol sorunu yaşıyordu. Babasının davranışları ve ailenin mali durumundan utanan Norris, tüm çocukluğunu içine kapanık olarak geçirdi.

ABD ORDUSUNA KATILDI

1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Polisine katıldı ve Güney Kore'ye, Osan Hava Üssüne gönderildi.

Dövüş sanatlarıyla tanışması ise Osan Hava Üssü'nde çalışmak için Güney Kore'ye gittiğinde oldu. Kısa sürede karetede siyah kuşak sahibi oldu 1964'te şampiyonalara katılmaya başladı.

1968 ile 74 arasında Dünya Orta Sıklet Karate Şampiyonu unvanını kimseye kaptırmadı. 1969 yılında da Dean Martin ile birlikte oynadığı The Wrecking Crew adlı filmle sinemaya adım attı.