Düğünlerinde trafik durmuştu...Ünlü yıldızın kocası bornozuyla gözaltına alındı... Böyle mi gelecekti bu aşkın sonu!

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Malikaneyi saran güvenlik güçleri fazla da kısa sürmeyen bir operasyon sonrasında orta yaşlı bir adamın ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Adamın üzerinde beyaz bir bornoz vardı. Ayağında bırakın ayakkabıyı terlik bile yoktu. Bütün bu olup bitenler, siren çalarak gelen polis araçları...

Fırlayıp evi çembere alan güvenlik görevlileri... Bütün bunlar kelimenin tam anlamıyla bir senaryoya yazılmış ve hayata geçirilmiş gibiydi.

Ama ne yazık ki bütün bunlar bir film çekimine ait değildi. Gerçek hayatın ta kendisiydi. O lüks malikanenin kapalı kapıları ardında yaşanan şiddet öyle bir boyuta gelmişti ki sonunda olaya polis karışmıştı.

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GENELLİKLE MAGAZİN SAYFALARINDA YER ALIRLARDI

Olayın kahramanları o güne kadar genellikle gazetelerin magazin sayfalarında yer alan kişilerdi. Olayın mağduru ünlü TV sunucusu Christine Quinn idi.

Üzerinde bornozuyla yalınayak gözaltına alınan ise gösterişli bir törenle evlendiği kocası Christian Richard.

Bu olayda bir zamanların birbirine aşık çifti öne çıktı ama olup bitenden asıl zarar gören iki yaşındaki oğullarıydı.

İddialara göre sunduğu Selling Sunset adlı TV programıyla tanınan 35 yaşındaki Christine Quinn, 2019 yılında hayatını birleştirdiği 45 yaşındaki kocası Christian Richard'dan şiddet gördü. Yaşanılanlar da dehşet vericiydi.

Los Angeles Polis Merkezi yetkilisinin açıklamasına göre olaylar şöyle gelişti: Christine Quinn ile Christian Richard evde tartışmaya başladılar.

O sırada Christian içinde cam şişe bulunan bir çantayı karısına fırlattı. Fakat çanta onun yerine çiftin iki yaşındaki oğullarına çarptı.

Babasının fırlattığı içinde cam şişe bulunan çanta yüzünden hem şok geçiren hem de darbe alan çocuk, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Zaten o sırada olay yerine gelen ve çiftin yaşadığı malikaneyi çembere alan polis ekipleri de Christian Richard'ı yaka paça gözaltına alıp emniyete götürdü.

Bütün bu arbedenin sonucunda da Christine Quinn, kocasıyla ilgili olarak acil koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. Bu kararın, yedi gün içinde çıktığı belirtiliyor.

MASAL GİBİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Oysa geriye dönüş bakıldığında Christine Quinn ile Christian Richard'ın aşkı da hayatlarını resmen birleştirdiği düğün töreni de masallardan fırlamış gibiydi.

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Çift, 2019 yılında günlerce konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Hatta düğünde Christine Quinn, siyah gelinlik giymeyi tercih etti.

Zaten çiftin düğüne kadar uzanan süreci ve evlilik teklifi de gayet romantikti. Ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırılan Quinn ile Richard, birbirlerine aşık oldukları o ilk dönemde mutlu bir beraberliğin ilk adımını attıklarını düşünüyordu.

2019 yılındaki düğünde de kendileri dahil herkes onların uzun yıllar sürecek bir ortak yaşama başladıklarını sandı. Fakat olaylar öyle gelişmedi.

Christine Quinn, düğününden bir yıl sonra verdiği bir röportajda hayal ettiği her şeyi kocasında bulduğunu söylemişti.

Christine Quinn ile Christian Richard, 2021 yılında aşklarının meyvesi olan oğulları dünyaya geldi.

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Çiftin evliliğinin bundan sonrası ise büyük merak konusu. Yapılan yorumlara göre de bu evlilik çoktan bitti bile.

ZENGİNLERE LÜKS SATAN KADIN

Zenginlere lüks satan kadın olarak tanınan Christine Quinn, bir dijital platformda yayınlanan Selling Sunset adlı emlak programıyla tanınıyor.

Uzun süre moda ve eğlence dünyasında çalışan Christine Quinn, daha sonra iki yıllık bir ara verdi ve dünyayı gezdi. Bu süre içinde de aslına mimariye ve iç dekorasyona ne kadar ilgi duyduğunu fark etti.

Seyahatten dönünce de hemen bu alanda çalışmaya başladı. O zamandan bu yana da özellikle zenginlere ve Holllwood'un ünlülerine lüks evler satıyor.

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Christine Quinn ve ekibi, birlikte hazırladıkları reality şovda Los Angeles emlak piyasasının bilinmeyenlerini ekrana taşıyordu.