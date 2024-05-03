Eski karısının yeni aşkı ünlü oyuncuyu çıldırttı... 'O ikisi benim paramı yiyor... Midem bulanıyor'

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Boşanmaların ardından bir zamanlar hayatı paylaşan çiftler de kendi yollarına gider. Bazıları bir daha kalbinin kapılarını aşka açmaz. Ama bazıları da yuvası dağıldıktan sonra hemen kendini yeni sevgilinin kollarına atar.

Tabii ki artık boşanmış olsalar da eşlerden birinin yeni bir hayat arkadaşı bulması diğerinin içini az da olsa sızlatır.

ONUN BOŞANDIĞI KARISI İLE ESKİ DOSTU AŞK YAŞIYOR

Tıpkı geçen yıl gösteri dünyasındaki en olaylı boşanma davasının kahramanları Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner gibi.

Çiftin evliliği toz duman ve gürültü içinde sona erdi. Bir zamanlar gittikleri her yerde el ele göz göze mutluluk görüntüleri sergileyen Costner ile Baumgartner de kendilerine yeni birer hayat yolu çizdi. Hatta görünüşe göre her ikisi de boşanmanın acısını giderecek yeni aşklara yelken açtı.

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Costner'ın bir süredir şarkıcı Jewel ile birlikte olduğu konuşuluyor. Ama söylentilere bakılırsa işin Christine Baumgartner cephesinde bir sorun var. Kimse için olmasa bile Costner açısından.

Çünkü Costner'ın eski eşi Baumgartner, bir süredir artık saklama gereği bile duymadan finans uzmanı Josh Connor ile aşk yaşıyor.

Bu ilk bakışta normal görünebilir. Ama sorun Connor'ın, Kevin Costner'ın eski yakın arkadaşı ve bir zamanlar çiftin de aile dostu olması.

Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner ile eski dostu Josh Connor, geçtiğimiz hafta bir alışveriş turunda görüntülendiler.





ESKİDEN AİLECE GÖRÜŞÜYORLARDI

Özetle söylemek gerekirse son söylentilere göre Kevin Costner, eski karısı Christine Baumgartner'ın bir zamanlar ailece görüştükleri Connor'a böylesine sırılsıklam aşık olmasına dayanamıyor.

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Ünlü yıldıza yakın bir kaynak "Kevin, eski karısı Christine ile bir zamanlar arkadaşı olan Josh Connor'ın birbirlerine böylesine aşık olmasından ve hatta birlikte yaşamayı planlamasından dolayı hiç mutlu değil" diye konuştu.

Yine aynı kaynak eski karısının, böylesine coşkulu bir şekilde yeni aşka yelken açmasının Kevin Costner'ın kalbini çok kırdığını belirtti. Bunun tek nedeni eski eşinin kendisini bu kadar çabuk unutması değil elbette. Bir başka neden daha var...

Costner'ın eski eşine ve bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarına ödediği nafakanın Joshn Connor ile birlikte harcanıyor olması.

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'BU DURUM MİDESİNİ BULANDIRIYOR'

İşte bu durum söz konusu kaynağın söylediğine göre Costner'ın midesinin bulanmasına neden oluyor.

Kevin Costner, eski karısıyla onun yeni sevgilisinin, her ay kendi cebinden çıkan bu parayla rahat rahat yaşadığını düşününce kelimenin tam anlamıyla "hasta oluyor."

National Enquirer'a konuşan bu kaynağa bakılırsa, kendisi şarkıcı Jewel ile romantik bir ilişki yaşıyor olsa da Costner, eski eşiyle bir zamanlar ailece görüştükleri arkadaşı Josh Connor'ın birlikte olmasına dayanamıyor.

İleri sürülenlere göre bu konuda da bazı açmazlar var. Yakın dostlarının söylediğine göre Kevin Costner da sevgilisi Jewel ile el ele kol kola ortalıkta görünmek istiyor. Ama Jewel'ın isteği bu ilişkiyi biraz daha ağırdar almaktan yana.

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Söylenenlere göre Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner ile yeni sevgilisi Josh Connor da kelimenin tam anlamıyla ünlü yıldızın "yarasına tuz basmak için" ellerinden geleni yapıyorlar. Yaşadıkları aşkı özellikle herkesin gözleri önüne seriyorlar.

2004 YILINDA BAŞLAYAN EVLİLİK OLAYLI BİÇİMDE SONA ERDİ

Kevin Costner ile Christina Baumgartner, 2004 yılında evlendiler. Bu evlilikten üç tane çocukları oldu. Çift, geçen yıl evliliklerini noktaladı. Bu süreçte de sular hiç durulmadı.

Baumgartner, eski eşinden olabildiğince çok nafaka almak istedi. Talepleri bitmek bilmedi. Fakat çocuk nafakası konusunda istediklerinin yarısıyla yetinmek zorunda kaldı.

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Tam herkes eşiyle nafaka konusunda nasıl anlaşacaklarını düşünürken çiftin cephesinden boşanma konusunda anlaşıp gerekli resmi evrakları imzaladıkları haberi geldi.

Böylece bu evlilik de sona ermiş oldu.

'KARIMIN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

Costner boşanda davası sırasında, duruşmalardan birinde "Karımın beni aldatmadığından emin değilim" diyerek bu konuyu gündeme getirmişti. İki kez Hawai tatiline çıkan Baumgartner ile Connor, arkadaş olduklarını, tatilde yanlarında bir grup arkadaşlarının da bulunduğunu ileri sürmüştü. Fakat onları tatilde gören bazı tanıklar aralarında arkadaşlıktan öte bir durumun söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Baumgatner duruşma sırasında Josh Connor'dan borç para aldığını, ihtiyacından fazlasını da iade ettiğini anlattı. Christine Baumgartner, Josh Connor ile aralarında bir ilişki olmadığını savundu. Fakat boşanmanın hemen ardından aşk yaşamaya başlaması bu konuda "Acaba Costner haklı mıydı?" sorusunun sorulmasına neden oldu.