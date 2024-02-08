Charles kanser oldu, dedikodu değirmeni hızlandı... Tahtı oğluna devredecek ama William panik içinde

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Çünkü Kraliçe, kuşaklar boyunca tahttaydı. Dünyada olup biten bütün önemli her gelişmeye tanıklık etmişti... Kaç ülkenin kaç tane başbakanının gelip gittiğini görmüş, kaç savaş geçirmiş, bir insanın yaşayabileceği ne varsa hepsini yaşamıştı 96 yıllık ömrü ve 70 yıllık saltanatı boyunca. Ama kaçınılmaz son onun için de gerçekleşti ve bu dünyadan bir tarih sayfasını kapatarak geçip gitti.

Yerine de yıllardır taht sırasını bekleyen oğlu Charles geçti. 74 yaşında taç giyen Charles, hükümdarlığının keyfini de çok süremeden kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalandı.

Her ne kadar doktorları durumunun çok kötü olmadığını, hastalığın çok erken evrede yakalandığını söylese de birçok kraliyet uzmanına göre aile yine büyük bir değişimin eşiğinde.

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Kraliçe 2. Elizabeth, tedavisi mümkün olmayan kemik iliği kanseri olduğunu bildiği ve bu durum hayatını kötü etkilediği halde son ana kadar tahtta kaldı. Aynı durumun Charles için de geçerli olması bekleniyor aslında. En azından şimdilik Kral 3. Charles'ın tahtını bırakmak gibi bir planı yok gibi görünüyor.

Yine de ortada "ölene kadar görevimi bırakmayacağım" dediği halde geçen yılın son günü tahtını oğluna devredeceğini açıklayarak dünyayı şoke eden Danimarka Kraliçesi 2.Margarethe örneği olduğundan her an Charles'tan da benzer bir hamle bekleyenlerin sayısı azımsanamayacak düzeyde.

SÖYLENTİLER ÇOKTAN BAŞLADI BİLE

Tabii bu arada söylenti değirmeninin çarkları da durmadan dönüyor... İlk kez Kral'ın kansere yakalandığı açıklanmadan önce ortalarda dolaşmaya başlayan bir iddia kanser gerçeğinden sonra bir daha gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Buna göre Charles, çok da uzak olmayan bir gelecekte tahtını oğlu William'a devretmeye hazırlanıyor.

Bu iddialara göre aslında sağlığının çok da yerinde olmadığı kanser teşhisinden çok önce sürekli şiş parmaklarından bile belli olan 75 yaşındaki Charles, yılların ilerlemesini beklemeden tahttan çekilmeyi planlıyor.

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Üstelik yine bu söylentilere göre Charles bunu çok daha önceden planlamıştı. İşin daha da ilginç yanı Kral'ın ilk sıradaki veliahtı Prens William'ın bu durum nedeniyle büyük bir paniğe kapıldığı da söyleniyor.

Radar adlı internet sitesinin, Buckingham'ın içinden kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre William ise her ne kadar yaşamı boyunca kendisini bekleyen geleceği bilse de şu an tahta çıkmaktan korkuyor.

Gözden Kaçmasın Sadece tahtı ve tacı değil kanser de ailesinden miras kaldı Haberi görüntüle

VELİAHT PANİK İÇİNDE İDDİASI

Bu iddialara bakılırsa, aslında Charles, bu konuda hep annesini örnek almıştı. Başlangıçta onun gibi hayatının son gününe kadar görevde kalmayı düşünüyordu. Bunun için de 70 yılı aşkın süre bekledi. Ama sonuç olarak giderek bozulan sağlığı ona gelecek için farklı adımlar atması gerektiğini hatırlattı.

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Radar'a konuşan kaynak iddialarını biraz daha ileriye taşıdı. Ona göre Charles, bu karara hasta olduğu belli olmadan daha önce varmıştı. Bu dünyadaki son günlerini hayatının aşkıyla birlikte sükunet içinde geçirmek istiyordu.

Ama William ise krallık görevine hazır olmadığını düşünüyor. Hatta bu yüzden babasına tahtı kendisine hemen bırakmaması için yalvarıyor.

Bu arada William'ın hayatı da son dönemde çok parlak ilerlemiyor. Karısı Kate zor bir operasyon geçirdi. Üstelik iyileşmesi de daha uzun süre alacak.

ONUN DA İŞİ KOLAY DEĞİL

Bu arada babası da hasta olduğu için birçok görev William'ın omuzlarına yüklendi. Diğer yanda eşi hasta olduğu için üç çocuğun bakımıyla ilgilenmek de onun sorumluluğu oldu.

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Kısacası bu kaynaklara göre iyice paniğe kapılan William, babasının hayatın doğal akışı gerçekleşene kadar tahtı kendisine bırakmasını istemiyor.

Ama bu iddialar bu kadarla sınırlı değil. Saray kaynaklarına göre William bu konuda babasını ikna etmesi için pek de sevmediği üvey annesi Camilla'dan yardım bile istedi. Onun yıllardır kraliçe olmayı ne kadar çok istediğini bildiği için de onun sayesinde babasının kararını değiştirebileceğini düşünüyor.

Yine iddialara bakılırsa Camilla da son dönemde kocasının sağlığına yoğunlaşması gerektiğini savunuyor.

İDDİALARI CİDDİYE ALMAYAN ÇOK KİŞİ VAR

Bu arada hemen belirtelim ki birçok kişi bu iddiaları çok ciddiye almıyor. Çünkü Charles, kral olmak için neredeyse bir ömür bekledi. Sonunda geçen yılın mayıs ayında tahta çıktı. Bu kadar kısa zamanda görevini bırakması pek

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olası görülmüyor birçok çevreye göre. Üstelik William'ın karısı Kate de ne olduğu açıklanmayan bir hastalıkla mücadele ederken.

Fakat diğer yanda bir de tahtını beklenmedik bir anda hem de hükümdarlığının 52'inci yılını kutlayacağı sırada oğluna bırakan Danimarka Kraliçesi 2. Margarethe örneği var.

Margarethe de siyah yas giysileri içinde babasından tahtı devraldığında ölene kadar görevde kalacağına dair söz vermişti. Fakat 2023'ün son konuşmasında tahtını oğlu Frederik'e bırakacağını açıkladı.

'OLMAYACAK' DENİLEN DANİMARKA'DA OLDU

Bunun bir nedeninin Margrethe'nin sağlık sorunları olduğu ileri sürüldü. Ama konuşulan ve öne çıkan bir başka neden daha vardı... Veliaht Prens Frederik, İspanya'da Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile kaçamak aşk yaşamıştı. Bu durum magazin gazetelerine bile yansıdı.

Yine iddialara göre Frederik'in eşi Mary, boşanmak istedi. Kraliçe Margrethe de oğlunun yuvası dağılmasın ve halkın sempatisini çoktan kazanmış olan, ailenin gülen yüzü gelini Mary gitmesin diye daha da önemlisi büyük bir skandal patlak vermesin diye tahtını bıraktı.

Böylece hem oğlunun evliliğini kurtardı hem de Frederik'e daha fazla sorumluluk vererek onun dikkatini ülkesine ve ailesine yöneltmesini sağladı.

İşte bu örnekten yola çıkılarak Charles'ın da tahtını oğluna beklenenden erken bırakabileceği iddiaları ortada atılıyor. Tabii bu günler hatta aylar içinde olacak bir durum değil. Çünkü ortada Kate'in hastalığı gibi çok ciddi bir durum var.

Sonuç olarak neyin nasıl olacağını kapalı kapılar ardında ne kararlar alındığını kamuoyunun öğrenmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. Ama bu süreçte dedikodular da bitmek bilmeyecek.

Kral babasının ölümünden sonra siyah yas giysileri içinde tahta çıkan Danimarka Kraliçesi Margarethe, ölene kadar görevini bırakmayacağına yemin etmişti. Fakat beklenmedik bir şekilde tam da tahttaki 52'nci yılını kutlayacağı dönemde görevini oğluna devretti.