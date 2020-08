Chadwick Boseman kimdir, neden öldü? Chadwick Boseman'ın hastalığı ve hayatıyla ilgili bilgiler

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulan Chadwick Boseman, 4 yıldır tedavi görüyordu.

Boseman Güney Carolina'da, her ikisi de Afrikalı Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak doğup büyüdü. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.



Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı. ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.



Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı. 2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.



Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.