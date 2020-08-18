Cevdet Mercan kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'den birliktelik iddialarına yanıt

Cevdet Mercan, 5 Haziran 1969 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. 1988 yılında mezun oldu. 1995-99 yılları arasında Yavuz Özkan'ın asistanlığını yaptı. 2004 yılında TRT için, Ahmet Ümit'in aynı adlı öykü kitabından uyarlanan "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" dizisiyle yönetmenliğe başladı. Dizi 2005 "Beyaz İnci TV Ödülleri"nde 7 dalda birden ödüle aday gösterilen tek dizi oldu. 2006 yılında senaryoları Çağan Irmak tarafından yazılan Türkiye'nin ilk korku-gerilim serisi "Kabuslar Evi" projesinde "Gece Gelen Arkadaşlar", "Seni Beklerken" ve "Onlara Dokunmak" filmlerini yönetti. Aynı yıl Kanal D'de yayınlanan "Kırık Kanatlar" dizisinin son bölümlerini çekti. 2007 yılında ATV'de yayınlanan "Yersiz Yurtsuz" dizisinin, Eylül 2007'den Haziran 2009'a kadar da Kanal D'de yayınlanan Asi dizisinin yönetmenliğini yaptı. ATV kanalı için 2009'da Kasaba, 2010'da Gönülçelen, 2011'de Herşeye Rağmen ve önce Kanal D yayınlanıp ardından Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim adlı dizilerin yönetmenliğini yaptı.İlk 32 bölüm Star TV'nin Pazartesi günü ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizisi Paramparça'nın yönetmen koltuğunda oturdu.