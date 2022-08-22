Çeşme’de yeni aşk! Tuba Ünsal gönlünü Serdar Turan'a kaptırdı...

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Son yıllarda kendini tiyatroya adayan ve tüm hayatını bu tutkusunun ekseninde şekillendiren Tuba Ünsal, kalbinde aşka yer açtı. Aldığım duyumlara göre, güzel oyuncu, geçtiğimiz ay tanıştığı Serdar Turan ile birlikte.





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Çeşme’de bir arkadaş ortamında tanışan ikili, bir aylık birbirlerini tanıma safhasından sonra aşk yaşamaya başladı.Bir süre boyunca ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Serdar Turan’ın evinde bir davet vererek beraberliklerini ilan etti.Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığını duyduğum Tuba Ünsal ve Serdar Turan’ın hâlâ Yunanistan’ın Paros adasında birlikte tatil yaptığını da ekleyeyim.

Hack’lenince Instagram’a veda etti



İş dünyasının ünlü ismi İzzet Özilhan’ın bir süre önce sosyal medya hesabında eşi Yasemin Özilhan’ın fotoğraflarını silmesi ve akabinde hesabını kapatmasıyla ortalık çalkalanmıştı. İki çocuk sahibi olan çiftin aralarının açıldığı ve boşanacakları yönünde dedikodular çıkmıştı. İşin doğrusunu yine her zamanki gibi benden öğrenin!





Yasemin Özilhan zaten eşinin bir fotoğrafını paylaşarak dedikodulara nokta koymuştu. Aldığım duyumlara göre, İzzet Özilhan’ın Instagram hesabının kapatmasının nedeni, hesabının hack’lenmesiymiş. Özilhan’ın hesabını ele geçiren kişiler, eşinin fotoğraflarını silmiş.Hesabını bir süre sonra geri alan ünlü iş insanı, bu yaşananlardan sonra sosyal medyadan soğumuş ve hesabını kapatmış. Yasemin Özilhan işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanırken eşi böylece sosyal medya macerasına son vermiş.

Evlilik yolunda

ilk adım

Erikli’nin eski sahibi yatırımcı Fatih Aslanoba, önceki gün Derya Çelepçıkay ile Amerika’da nişanlandı. Bir süredir ABD’de yaşayan Obadan Gıda’nın kurucusu olan Fatih Aslanoba, iş arkadaşıyla hayatını birleştirmek için ilk adımı attı.



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Derya Çelepçıkay’ın da Obadan Gıda çatısı altında çalıştığını öğrendim. Ben de çifte mutluluklar diliyorum.

Bodrum’u sallayacak

Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Fransız rap’çi Maitre Gims, 24 Ağustos Çarşamba günü Gümbet’te B1 Clup’ta sezonun en iddialı konserini verecek.



YouTube’de yarım milyardan fazla izlenme sayısına ulaşan Maitre Gims, Bodrum’da sezonun en yüksek katılımlı ve eğlence kat sayısı en yüksek sahne şovuna imza atacak. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlikte Gims, görsel şovların yer alacağı gecede şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte koro halinde seslendirecek.