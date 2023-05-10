Cenk Eren yolların tozunu atacak!

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Brad Pitt’in ünlü filmi Benjamin Button gibi geriye doğru yaşlanan, daha doğrusu gençleşen Cenk Eren, yaşam tarzını da gençleştirmek için yeni bir araba almış. 3 milyon TL’ye Mercedes X kamyonet alan sanatçı, köpekleri Mia ve Camgöz’le sık sık kendini doğaya atmaya hazırlanıyor.

Bu arada geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği kendisine ait olan “Hayat” şarkısını çıkaran Cenk Eren, şarkıya gelen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olmuş. Yıllardır muhteşem sahne performansıyla herkesin dilinde olan sanatçı, sahnedeki tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz sezonu açıldı

Akfen Holding’in Bodrum Demirbükü Koyu’nda hayata geçirdiği ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın gözbebeği olan Bodrum Loft, 2023 yaz sezonunu açtı. Doğaya saygılı modern mimarisi, ambiyansı ve marka restoranlarıyla kısa zamanda Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft; Loft Elia, Paper Moon Bodrum Loft ve Vakko L‘Atelier Patisserie markaları ile lezzet tutkunlarının da adresi olacak.

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Her yıl mayıs ayından kasım ayına kadar kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleri ile Bodrum’da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft’da, üç farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması daha önceden tamamlanmıştı. Bodrum Loft’un ilk ilk iki yılında hizmet veren Loft Elia Restaurant, eski yerine geri döndü. Loft Elia Restaurant, yılın en sevilen mevsimi olan ilkbaharda yenilenen menüsüyle zengin bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.

Usta sanatçı Prestij Sergisi’nin konuğu

Aynı grubun İstanbul Etiler’deki sanat alanı Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği ‘Prestij Sergisi’ serisinin ikincisi için hazırlıklarını tamamladı.

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Loft Art, ikinci Prestij Sergisi’nde, ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz’ü ağırlıyor. Güleryüz’ün eserlerinden oluşacak sergi, 10 Mayıs-9 Temmuz tarihlerinde Loft Art’ın İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverlerle buluşacak.

Genç tasarımcıdan yardım defilesi

Cahide Palazzo, bu kez depremden etkilenen serebral palsi hastası minik yavrularımız için kapılarını açıyor. 15 Mayıs Pazartesi akşamı Sakiler Grubu’nun sahne alacağı özel gecede, moda tasarımcısı Sevgi Taşdan’ın seçkin gelinlik koleksiyonunun sergileneceği bir defile düzenlenecek.

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Geceden elde edilecek tüm gelir, depremden etkilenin serebral palsi hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere Separinder Derneği’ne bağışlanacak. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Bölümü’nü bitirdikten sonra Cemil İpekçi’nin yanında çalışan Sevda Taşdan, kasnak işi özel işlemeli gelinlikleriyle özellikle Orta Doğu’da adından söz ettiriyor.

Renkli markaya renkli çekim

Seyhan Eroğlu Güvençler ve Kayhan Eroğlu’nun yaratıcısı oldukları Rockupy markası, son koleksiyonunun tanıtımı için Almanya’dan özenle seçtiği bir model ile Türkiye’de bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Kayhan Eroğlu

Hector Ponce, Türkiye’deki fotoğraf çekiminde markanın en yeni parçalarını taşıdı. Ünlü modele, radyocu-yazar Yasemin Şefik eşlik etti. Oldukça keyifli geçen fotoğraf çekiminde markanın ruhunu yansıtan bir atmosfer yaratıldı.

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Seyhan Eroğlu GüvençlerYasemin Şefik- Hector Ponce