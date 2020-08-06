Cenk Eren, Orhan Baba’nın elini öptü

Eren’i dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre-Orhan Gencebay çifti de vardı. Gecede yeni yaşını kutlayan Gencebay’ın yanına giderek elini öpen Eren, “Nice yaşlara Orhan Baba, ailenle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Gencebay dan kendisini övmesini isteyen ünlü şarkıcı, “Cenk kardeşimiz görevini çok iyi yapan bir arkadaşımız” yanıtını aldı. Eren, usta sanatçıya “Çok politiksin Orhan Baba” diyerek takıldı.