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Ali KESER
Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Cenk Eren, Orhan Baba’nın elini öptü

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Cenk Eren, Orhan Baba’nın elini öptü
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Cenk Eren, önceki akşam Bodrum Meyhane’de sahne aldı.

Eren’i dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre-Orhan Gencebay çifti de vardı. Gecede yeni yaşını kutlayan Gencebay’ın yanına giderek elini öpen Eren, “Nice yaşlara Orhan Baba, ailenle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Cenk Eren, Orhan Baba’nın elini öptü

Gencebay dan kendisini övmesini isteyen ünlü şarkıcı, “Cenk kardeşimiz görevini çok iyi yapan bir arkadaşımız” yanıtını aldı. Eren, usta sanatçıya “Çok politiksin Orhan Baba” diyerek takıldı.

Cenk Eren, Orhan Baba’nın elini öptü

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