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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- 
Haber Giriş: 07.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Evinde yangın çıktı! Cem Yılmaz o anları anlattı

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ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent’teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Evinde yangın çıktı Cem Yılmaz o anları anlattı


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