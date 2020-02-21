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Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi?

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya özel açıklamalar yapan Cem Yılmaz herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu.

Kısa bir süre önce Defne Samyeli ile yollarını ayırıp gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Cem Yılmaz'dan evlilik hakkında önemli bir açıklama geldi. Bir kez daha çocuk sahibi olmayı istediği konuşulan Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlendiklerini ilk kez 2. Sayfa kameralarına açıkladı. İşte o çok özel röportaj!

 

 

 

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