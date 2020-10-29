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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cem Özer ve eşi Pınar Dura ifşa krizini aştı!

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Cem Özer ve eşi Pınar Dura ifşa krizini aştı!
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Bir kadın takipçisiyle sosyal medyada yaptığı görüntülü görüşmeleri ifşa olan Cem Özer, olay sonrası eşi Pınar Dura ile ilk kez görüntülendi.

Zorlu AVM’de el ele mağazaları dolaşan çifte Cem Özer’in oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Hayli keyifli görünen Özer, soruları yanıtsız bıraktı. Kadın takipçinin taciz iddiası üzerine Cem Özer kumpasa getirildiğini öne sürmüş, Pınar Dura da “Aramızda minik bir ayrılık geçmişti.

Cem Özer ve eşi Pınar Dura ifşa krizini aştı

O sırada Cem bekarken, Almanya’da o kadınla minik bir beraberliği olmuş” açıklamasını yapmıştı.

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