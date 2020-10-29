Cem Özer ve eşi Pınar Dura ifşa krizini aştı!

Zorlu AVM’de el ele mağazaları dolaşan çifte Cem Özer’in oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Hayli keyifli görünen Özer, soruları yanıtsız bıraktı. Kadın takipçinin taciz iddiası üzerine Cem Özer kumpasa getirildiğini öne sürmüş, Pınar Dura da “Aramızda minik bir ayrılık geçmişti.



O sırada Cem bekarken, Almanya’da o kadınla minik bir beraberliği olmuş” açıklamasını yapmıştı.