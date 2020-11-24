Cem Boyner'den damat tıraşı

İş insanı Cem Boyner hafta sonunu ailesiyle birlikte Ayvalık’ta geçirdi. Diş hekimi Sinan Tansal’ın kendisine hediye ettiği Kropknives marka el yapımı bıçak ve çakıları inceleyen ünlü iş insanı daha sonra damatlarını tıraş etti. Boyner ilk olarak kızı Ayşe Boyner’in eşi Cem Telvi’yi tıraş ederken çekilen videosunu “Çeliğinden çakı ile sevgili damadım Cem’in sakal kırma tıraşı” notuyla sosyal medyasına yükledi. İş insanı daha sonra Elif Boyner’in eşi Cihan Ayger’i tıraş koltuğuna oturttu ve o videoyu da “Canım damadım Cico’nun sakal düzeltmesi Kropknives damaskus çeliği çakı ile. Bravo Sinan Tansal” notuyla paylaştı.







