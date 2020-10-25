Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi!
Cem Belevi, dört yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a yaş gününde evlilik teklif etmişti.
Cem Belevi, Poyrazköy'de bir kumsalı süsletip, 'Benimle evlenir misin?' yazdırmıştı. Çok sevinen Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz, "Evet" demişti. Evlilik hazırlığı yapan oyuncu Zehra Yılmaz, düğünü ertelediğini açıkladı.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele verdiği şu günlerde düğün yapamayacağını belirten Yılmaz, "Annem ve babam Bakü'de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de tarihi Gökhan erteledik" dedi.
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