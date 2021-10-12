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Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

#Cardi B#Offset#Belcalis Marlenis Almánzar
Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri yeni yaşına gösterişli bir şekilde girdi. Lüks bir gece kulübündeki kutlamaya da birbirinden ünlü konuklar katıldı. Hemen hemen hepsi de kıyafet tercihleriyle 'doğum günü kızı' kadar iddialı göründü.

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YENİ YAŞINA GÖSTERİŞLİ BİR ŞEKİLDE GİRDİ
Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Cardi B, 29 yaşına gösterişli bir şekilde girdi. Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B. Los Angeles'ın gözde gece kulüplerinden birinde düzenlenen partiye ev sahipliği yaptı ve ünlü konuklarını ağırladı. Çift, aslında kutlamalara bir hafta önce başlamıştı. Bu gösterişli partiyle de son noktayı koydular.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

HER ZAMANKİ GİBİ
Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren sonra da Paris Moda Haftası'ndaki kıyafetleriyle gündemde kalan Cardi B, yeni yaşını kutlamak için de yine her zamanki gibi iddialı bir görünüm tercih etti. Doğumdan sonra yağ aldırdığı yolundaki iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı, fiziksel özelliklerini gözlerden saklamayan bir kıyafet seçti bu özel gece için.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

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RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Partiye katılan konuklar da giyim konusunda Cardi B ile yarışacak kadar iddialı seçimler yaptı. Çocukluk ve gençlik yılları ekonomik zorluklar içinde geçen Cardi B, şöhrete ulaştıktan sonra kelimenin tam anlamıyla su gibi para harcamasıyla da hiç gündemden düşmüyor. Yeni yaşını da bu özelliğine uygun şekilde lüks bir gece kulübünde karşıladı. Cardi B'nin 29'uncu yaşı için düzenlenen partiden objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Nikita Dragun, gecenin konuklarından biriydi.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Top model, Winnie Harlow rengarenk kıyafetiyle gecedeydi.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Teyana Taylor da ilgi çeken bir kıyafet giydi.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Larsa Pippen gecenin konukları arasındaydı.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

Karrueche Tran, iddialı kıyafetiyle.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B'nin Offset ile evliliğinden Kulture Kiari Cephus adında üç yaşında bir kız çocuğu bulunuyor. Hem sosyal medyada hem de özel hayatında lüks yaşam tarzını gözler önüne seren Cardi B, ekonomik anlamda zorluklarla dolu bir geçmişten geliyor.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

FİLM GİBİ HAYAT
Onun öyküsü örneğine filmlerde ya da belki masallarda rastlanacak türden... Büyük kentin kenar mahallelerinden birinde doğup büyüdü. Annesi de babası da çalıştığı için ona büyükannesi baktı. Para kazanabilmek için çok genç yaşta bir markette kasiyer olarak işe girdi. Sonra biraz sempatikliğinin biraz da şansının yardımıyla önce ekrana adım attı. Sonra da gösteri dünyasına. Kısacık zamanda da dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri haline geldi.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

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BÖYLE KEŞFEDİLDİ
Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

ŞÖHRETİNİ BİR TÜRK'E BORÇLU
Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

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Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

ANNESİNE GERÇEĞİ SÖYLEMEDİ
Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

SAHNE HAYATI BÖYLE BAŞLADI
Cardi B'ye şöhrete giden kapıyı açan kişinin ise bir Türk olduğu kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı. Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, “Bana ‘Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım’ dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı” dedi.

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Cardi B. yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti

MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI
Cardi B aynı zamanda bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisine olan tutkusuyla da konuşuldu. Sosyal medyadan Muhteşem Yüzyıl ve Kösem dizileriyle ilgili paylaşımlar yapan Cardi B, Türk tarihi dizilerini yakından takip ediyor. Ünlü rap’çi, Muhteşem Yüzyıl’ın final bölümünü izledikten sonra Twitter’dan şu paylaşımı yapmıştı: “Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna gerçekten feci şekilde ihtiyacım var.”

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#Cardi B#Offset#Belcalis Marlenis Almánzar