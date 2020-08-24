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Haber Giriş: 24.08.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı

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Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
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Oyuncu Cansu Tosun, babaannesi Döne Tosun'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

Takipçilerini de uyaran Tosun " Mesafenizi koruyun,maskenizi takın...Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs..." yazdı.

Cansu Tosunun babaannesi koronavirüse yakalandı


 

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