Son Güncelleme:
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansu Tosun, babaannesi Döne Tosun'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.
Takipçilerini de uyaran Tosun " Mesafenizi koruyun,maskenizi takın...Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs..." yazdı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle