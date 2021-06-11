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Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Cansu Tosun'dan iddialı paylaşımlar!

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Cansu Tosun'dan iddialı paylaşımlar!

Erkan Kolçakköstendil’in oyuncu eşi Cansu Tosun’dan bikinili pozlar geldi. Tosun’un doğum sonrası kilolarından tamamen kurtulduğu gözlendi. Güzel oyuncu renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca Erkan Kolçakköstendil ve ailesi soluğu Antalya'da aldı.

Yoğun geçen sezonun stresini atan çift denize girip güneşlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu 'Marsel'i kucağına alan Tosun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bir yılda doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Cansu Tosundan iddialı paylaşımlar

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Marsel'in annesi gerçekten sen misin?', 'Nasıl bu kadar çabuk kilo verdiniz?' şeklinde yorumlar yapıldı.

Cansu Tosundan iddialı paylaşımlar

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