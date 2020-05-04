Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı aşka geldi!
Corona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Caner Erkin ile Şükran Ovalı’nın "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Corona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evinde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Caner Erkin ve Şükran Ovali çifti de yer alıyor.
KARANTİNADA AŞK POZLARI
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle