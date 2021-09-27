Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece tatile çıktı

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Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.

Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalanan ve tedavisi için diziden ayrılan Canan Ergüder, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ergüder, fotoğrafa "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü.

Peruğunu çıkarıp şapka takan Ergüder’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE

Canan Ergüder, son olarak başrolünü üstlendiği sinema filmi 'Sadan Hanım'ın' galasında görüntülenmişti.

Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" açıklamasında bulunmuştu.