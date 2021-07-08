Camila Cabello yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte: Bu kadarÄ± da zalimlik

AÄžIR ELEÅžTÄ°RÄ°LERE MARUZ KALMIÅžTI

Bundan nasibini alan Ã¼nlÃ¼lerden biri de genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Camila Cabello. Bir sÃ¼redir meslektaÅŸÄ± Shawn Mendes ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸulan 24 yaÅŸÄ±ndaki Cabello, Ã¶zellikle de sosyal medyada acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±. GeÃ§en ay Mendes ile birlikte Miami'de denize girerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Camila Cabello, dolgun fiziÄŸi yÃ¼zÃ¼nden genel olarak beÄŸeni alÄ±rken, bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan da aÄŸÄ±r ÅŸekilde eleÅŸtirildi.

Â ANNESÄ° DE EÅžLÄ°K ETTÄ°

HayranlarÄ± tarafÄ±ndan "saÄŸlÄ±klÄ± bir bedene sahip, abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde zayÄ±f deÄŸil" diye nitelendirilen Cabello'nun kilo vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyenler de oldu. Bunlara yanÄ±t veren genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±, yine de eleÅŸtirileri dikkate almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki sÄ±k sÄ±k Los Angeles'Ä±n sÄ±caÄŸÄ±na bile aldÄ±rmadan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Cabello, elinde su ÅŸiÅŸesi, Ã¼zerinde spor kÄ±yafetleriyle Ã¶nceki gÃ¼n de sokaklarda tempolu bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼rken objektiflere takÄ±ldÄ±. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±ya annesi eÅŸlik etti.



DOLAYLI OLARAK BÃ–YLE YANIT VERDÄ°

Cabello, geÃ§en ay bikinili pozlarÄ± nedeniyle uÄŸradÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere de yanÄ±t vermiÅŸti. Ã–zellikle sosyal medyada hakkÄ±nda aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf edilen Cabello, tÃ¼m bunlara Ã§ok da beklenmedik bir ÅŸekilde yanÄ±t verdi. Cabello, doÄŸrudan kendisine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere deÄŸinmedi ama hayranlarÄ±nÄ±n bu konudaki desteÄŸine teÅŸekkÃ¼r etti. Cabello, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "DÃ¼n ve bugÃ¼n gÃ¶sterdiÄŸiniz sevgiye ve desteÄŸe teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±. HayranlarÄ±, ÅŸarkÄ±cÄ±ya yÃ¶nelik bu eleÅŸtirileri "zalimce" diye nitelendirdi.



HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Camila Cabello'nun kilo vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyenler ile gayet saÄŸlÄ±klÄ± ve iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunanlar da sosyal medyada hararetli tartÄ±ÅŸmalara giriÅŸti. Cabello'yu destekleyenler "Camila'nÄ±n ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± ve formda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemekten asla geri durmayacaÄŸÄ±m" diye yazarken bir baÅŸkasÄ± da "Sen gÃ¼zel ve normal bir insansÄ±n" diyerek Camila Cabello'ya seslendi.



GENÃ‡LER Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžELÄ°

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce de yine fazla kilolu olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. 2019 yÄ±lÄ±nda Cabello'nun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine "kilo vermesi gerek" ÅŸeklinde eleÅŸtiriler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cabello da yine sosyal medya Ã¼zerinden bu eleÅŸtirelere yanÄ±t vermiÅŸti. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± " Ah! SelÃ¼litlerim! Aman TanrÄ±m, karnÄ±mÄ± iÃ§eri Ã§ekmemiÅŸim! Evet, bunlar kÃ¶tÃ¼ fotoÄŸraflar, Ã§ekim aÃ§Ä±sÄ± kÃ¶tÃ¼ ama ben de taÅŸtan ya da tamamen kastan ibaret bir insan deÄŸilim" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.Â Cabello bu konularda kendisini en Ã§ok Ã¼zen ayrÄ±ntÄ±nÄ±n da sosyal medyanÄ±n da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± etkisiyle, genÃ§ kÄ±zlarÄ±n "photoshop'lu bir dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼mesi olduÄŸunu belirtmiÅŸti. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± "mÃ¼kemmelliÄŸin gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eklemiÅŸti.



MUTLU AÅžK

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hreti yakalayan Camila Cabello, meslektaÅŸÄ± Shawn Mendes ile mutlu bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 22 yaÅŸÄ±ndaki Mendes, Cabello'ya olan aÅŸkÄ±nÄ± ona itiraf etmek iÃ§in yÄ±llarca beklediÄŸini de bir rÃ¶portajÄ±nda ifade etmiÅŸti.



YARIÅžMADAN ELENDÄ°

Tam adÄ± Karla Camila Cabello Estrabao olan Camila Cabello, ÅŸÃ¶hretini katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmaya borÃ§lu. X Factor seÃ§melerine katÄ±lan Cabello, Aretha Franklin'in Respect ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi. Fakat bu ÅŸarkÄ±nÄ±n telif hakkÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in o bÃ¶lÃ¼m yayÄ±nlanmadÄ±. Cabello da yarÄ±ÅŸmadan elendi.Â Fakat kÄ±sa bir bÃ¼re sonra diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±larla birlikte stÃ¼dyoya geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Daha sonra Fifth Harmony olarak bilinen kÄ±z grubunu oluÅŸturmak iÃ§in diÄŸer yarÄ±ÅŸmacÄ±lar Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui ve Dinah Jane ile birlikte yeniden bir grup olarak performans gÃ¶stermeleri istendi. YarÄ±ÅŸmayÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ olarak tamamlayan Fifth Harmony, juri Ã¼yesi ve Ã¼nlÃ¼ menajer Simon Cowell'in dikkatini Ã§ekti ardÄ±ndan grup Syco Music LA Reid ve Epic Records ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±.Â MÃœZÄ°K GRUBUYLA ÅžÃ–HRETÄ° YAKALADI

Grup, Reflection ve 7/27 stÃ¼dyo albÃ¼mleriyle birlikte tekli albÃ¼mÃ¼ Better Together'Ä± yayÄ±nladÄ±. Ã‡eÅŸitli uluslararasÄ± listelerde ilk 10'a giren "Worth It" ve "Work From Home" adlÄ± single'larÄ± ile kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ±ca tÄ±rmanmaya baÅŸladÄ±lar. KasÄ±m 2015'te Cabello, KanadalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Shawn Mendes ile birlikte yazdÄ±klarÄ± bir ÅŸarkÄ± olan "I Know What You Did Last Summer" adlÄ± bir dÃ¼et yaptÄ±. ABD'de 20, Kanada'da 18 numara olan single, Amerika KayÄ±t EndÃ¼strisi BirliÄŸi (RIAA) tarafÄ±ndan platin sertifikaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



KARÄ°YERÄ°NE SOLO OLARAK DEVAM EDÄ°YOR

2016'da, AmerikalÄ± Rapper Machine Gun Kelly ile "Bad Things" adÄ±nda bir iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±lar, ÅŸarkÄ± ABD Billboard Hot 100 de kÄ±sa zamanda 4 numaraya ulaÅŸtÄ± ve Camila Cabello Time dergisi ve Billboard tarafÄ±ndan " 2016'nÄ±n En Etkili 25 GenÃ§ SanatÃ§Ä±sÄ±" listesine girdi. Camila Cabello 18 AralÄ±k 2016'da sosyal medyadan Fifth Harmony ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±, her iki taraf da gruptan ayrÄ±lma nedeni sorulduÄŸunda Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. ArdÄ±ndan son kez Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programÄ±nda grup ile bant yayÄ±nla performans sergiledi ve solo kariyerine hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde adÄ±m attÄ±. Cabello'nun gruptaki yeri hakkÄ±nda yazÄ± yazan Billboard gazetecisi, Cabello'nun geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki gibi Ã¶ne Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gruptan ayrÄ±lmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Cabello, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã¼nlÃ¼ genÃ§ kuÅŸak ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan biri.

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