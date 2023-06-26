Çağrı Şensoy ve Buse Arslan kır düğünü ile 'evet' diyecek

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Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 8 Temmuz’da evleniyor! Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu’da orman içinde hizmet veren Anakamp Hotel’de yapılacak kır düğünüyle dünyaevine girecek çiftin nikâh şahitliğini Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlenecek.

Nikâh şahitlerinin yanı sıra Burak Özçivit, Seray Kaya, Burak Çelik, Yeşim Salkım gibi birbirinden ünlü konukları için oteli 1 haftalığına kapatan çift, düğün için farklı aktiviteler planladı. Kamp ateşi ışığında romantik ambiyansın eşlik edeceği düğün töreni için çiftin stil danışmanlığını ise son dönemin yükselen ismi Mehtap Stefou üstlendi.

Buse Arslan düğün boyunca Züleyha Kuru imzalı iki gelinlik giyecek, after party elbisesini ise Begüm Salihoğlu tasarımları arasından seçti. Çağrı Şensoy’un damatlık seçiminin ise Vakko olduğunu öğrendim.

Yazın en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, balayı içinse Phuket’e uçacak...

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Tatile çıktılar



Mayıstan beri birlikte olan taze âşıklar Selin Yağcıoğlu ve Allan Hakko tatile çıktı. Ünlü iş adamıyla başarılı influencer, yaz tatili için Fethiye Hillside’ı tercih etti.



Çift tatil öncesi yakın dostları Mirat-Tan Güler çiftinin düğününe katılmış, mutluluklarıyla parmak ısırtmıştı.

Depremzede çocuklarla buluştular



Yaşadığımız büyük deprem sonrası yaralarımızı farklı açılardan sarmak üzere Mirzaoğlu Holding, Adıyaman’da özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte ünlü ressam İsmail Acar ve Mirzaoğlu Holding, Adıyaman Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile bir resim atölyesinde buluştu.



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Atölye çalışmasında hayli mutlu olan öğrencilere, Mirzaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız ve Başkan Yardımcısı Lina Ayyıldız ile Holding CEO’su Mehmet Doğu Yılmaz hediye dağıtmayı da ihmal etmedi. “Hayalimdeki Yarınımı Resimliyorum” isimli resim atölyesine katılan çocukların çizdiği resimler İstanbul’da sergilenecek.

‘Yaz’a hazır!



Elif Sünget ve İnanç Işıklar’ın 2017’de renovasyon ve relansman ile hayata geçirdiği Yaz Yalıkavak, yeni sezona hazır. Yaz Yalıkavak, denize sıfır konumu, otele ait özel plajı ve tasarımındaki mimari detaylarıyla ön plana çıkıyor.



İki sezon önce The Galliard ile iş birliği yapılarak otelin bünyesinde yer alan restoran, bu sezon The Galliard Cove House olarak hizmet vermeye başladı. Ünlü DJ’lerin performansı ile eğlencenin merkezi olarak anılan otelin lobi alanında ise “Gibi Bodrum” markası da yer alıyor.Seda Sayan son günlerde fiziğiyle gündemde. Bununla ilgili tüyo isteyenlere yaşam koçu Nuray Yıldız’ı tavsiye eden sanatçı, doğru cihaz ve doğru işleminin altını çiziyor.Sayan’a uyguladıkları 20 dakikada 5 bin mekik çalışmasından bahseden Nuray Yıldız, “Ne kadar çok spor yaparsak yapalım, mesela 500 mekik bile çekemiyoruz. Biz 20 dakikada 5 bin mekik çekmiş kadar bir uygulama yapıyoruz” diyor.