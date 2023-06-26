Çağrı Şensoy ve Buse Arslan kır düğünü ile 'evet' diyecek

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Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 8 Temmuz’da evleniyor! Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu’da orman içinde hizmet veren Anakamp Hotel’de yapılacak kır düğünüyle dünyaevine girecek çiftin nikâh şahitliğini Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlenecek.
Nikâh şahitlerinin yanı sıra Burak Özçivit, Seray Kaya, Burak Çelik, Yeşim Salkım gibi birbirinden ünlü konukları için oteli 1 haftalığına kapatan çift, düğün için farklı aktiviteler planladı. Kamp ateşi ışığında romantik ambiyansın eşlik edeceği düğün töreni için çiftin stil danışmanlığını ise son dönemin yükselen ismi Mehtap Stefou üstlendi.
Buse Arslan düğün boyunca Züleyha Kuru imzalı iki gelinlik giyecek, after party elbisesini ise Begüm Salihoğlu tasarımları arasından seçti. Çağrı Şensoy’un damatlık seçiminin ise Vakko olduğunu öğrendim.
Yazın en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, balayı içinse Phuket’e uçacak...
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