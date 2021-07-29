Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'ya 2 ay süreyle yaklaşamayacak

İddiaya göre Çağatay Akman, 23 Temmuz günü, saat 23.00 sıralarında eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi. Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

AVUKATIYLA BİRLİKTE ADLİYEYE GELMİŞTİ

Öykü Uslu, dün avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek aile mahkemesine koruma tedbiri talebinde bulunmuştu. Avukat Gençoğlu tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet sonucunda daha ağır bir şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir" denilmişti. Uslu da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eski bir beraberlik uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" demişti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca talebi kısmen kabul etti. Mahkeme, kararında Çağatay Akman'ın "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdura ve bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, karşı tarafın, korunan kişileri iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu önleyici tedbir kararlarının 2 ay süre ile uygulanmasına" hükmetti.

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPSİ VERİLECEK

Kararda, Akman'ın bu tedbir kararlarına uymaması halinde birinci ihlalde 3 günden 10 güne kadar, takip eden her ihlalde 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar zorlama hapsinin de uygulanacağı ihtar edildi. Şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam ederse re'sen veya talep üzerine tedbir süresi veya şeklinin değiştirilebileceği, aynen devamına karar verilebileceği de kararda yer aldı.

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