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Haber Giriş: 24.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr

"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla ünlenen 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman, Cihangir’de eski sevgilisi Öykü Uslu’yu kapısına dayanıp aşağıya inmesi için ziline basarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları gazetecilere saldırdı.

Genç şarkıcı dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşının kapısına dayanan Akman ve arkadaşları Öykü Uslu’ya şiddet uyguladı.

Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve tv100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.

Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı

Öykü Uslu ilerleyen saatlerde karakoldan çıktı.

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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