Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı

Genç şarkıcı dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşının kapısına dayanan Akman ve arkadaşları Öykü Uslu’ya şiddet uyguladı.



Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve tv100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.



Öykü Uslu ilerleyen saatlerde karakoldan çıktı.

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