Ünlü oyuncu o kadar yoksul büyüdü ki ilk maaşını ne yapacağını bilemedi.... O para hiç bitmeyecek sandım! 

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Ama birçoğunun geçmişine baktığınızda bunun kam tersi bir öyküyle karşılaşırsınız.

Kentin yoksul mahallelerinde, bazen anne ya da babadan biri olmadan hatta başının üzerinde bir çatı bile bulunmadan büyüyen ünlüleri mutlaka duymuşsunuzdur.

Bir kırılma noktasının ardından hayatları da tamamen ters yönde değişir bu ünlülerin.

İşte bunlardan biri ilk maaş çekini aldığında neler hissettiğini büyük bir samimiyetle anlattı. O zamana kadar hiç parası olmadığını söyleyen bu ünlü, ilk işinden kazandığı paranın hiç bitmeyeceğini sanmış.

Yaptığı harcamaların ardından birkaç ay sonra da bir kez daha şaşırmış. Bu kez aklından geçen soru ise "Nereye gitti bu para?" olmuş.

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PARA KAZANINCA BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIĞA DÜŞMÜŞ

Para kazanma öyküsünü anlatan bu ünlü, Arnold Schwarzenegger'ın aktör damadı Chris Pratt...

Bugün Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın kızı Katherine ile evli olan iki çocuk babası Chris Pratt, katıldığı bir programda derin bir yoksulluğun ardından ilk kez para kazanma öyküsünü anlattı.

Sway in the Morning adlı radyo programına katılan Chris Pratt, kariyerine başlamadan önce Hawai'de yoksulluk içinde yaşadığını anlattı.

Hatta bir evleri bile olmadığını, bir karavanda yaşadıklarını söyledi. Böyle bir geçmişten gelip bir anda hiç görmediği kadar para kazandığında ise büyük bir şaşkınlık yaşamış anlattığına göre.

'PARANIN ASLA BİTMEYECEĞİNİ SANDIM'

Programın sunucusu sözün bu noktasında Chris Pratt'e kazandığı bu ilk parayı harcamakta zorlanıp zorlanmadığı soruldu.

Yoksulluktan gelip bir anda hiç görmediği kadar para kazanan birçok kişinin yaptığı gibi bu parayı harcamakta zorlanmadığını söyledi Chris Pratt. Hatta tam tersi bir problem yaşadığını anlattı: "İlk maaş çekimi aldığımda 'Ciddi misin?' diye düşündüm. Sonra da bu paranın asla bitmeyeceği gibi bir izlenime kapıldım."

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Bu arada Chris Pratt'in oynadığı ilk TV filminden kazandığı paranın 75 bin dolar olduğunu da hatırlatalım.

Çok uzun zaman çok az parayla yaşadığını söyleyen Chris Pratt, bu 75 bin doların hiç bitmeyeceğini düşünmüş.

Bu parayla ilk olarak yoksulluk içinde büyüdüğü Hawai'deki Maui'ye dönmüş. Bir de Avustralya seyahatine çıkmış.

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'BU KADAR PARAM OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

Bu durumu programda şakacı bir biçimde "Dünyayı gezdim" diye anlattı. Ardından da aklından geçenleri söyledi: "Tamam... Büyük olasılıkla bir yatırım yapacağım... Muhtemelen bir yat alacağım."

Pratt'in böyle düşünmesinin nedeni hayatında hiç bu kadar çok parasının olmamasıydı. Bunu da programda açıkça söyledi zaten: "Bu kadar çok param olacağını hayal bile edemezdim."

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Ama elbette gün geldi Chris Pratt'in kazandığı o para çabucak bitti. Hatta o zaman da durup şöyle düşündü Pratt: "Bu para nereye gitti!"

Programda anlattığına göre bu durumun nedeni, ünlü oyuncunun büyürken parayla hiçbir ilişkisinin olmaması.

"Büyürken ailemin hiç parası olmamıştı. Bu yüzden de finansal okur- yazarlığım yoktu. Parayla ne yapabileceğimi bilmiyordum. Ama para konusunda daha düşünceli olmam gerektiğini zamanla öğrendim" diye anlattı bu durumu.

Şimdi ise artık bir ailesi de olduğu için bir gün çalışmayı bıraktıktan sonra nasıl yaşayacağı konusunda daha temkinli davranıyor söylediğine göre.

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ŞİMDİ BİR ÇİFTLİĞİ VAR VE HAYVANCILIK YAPIYOR

Hatta bunun için çoktan ciddi bir yatırım yaptı bile. Pratt'in bir çiftliği var ve bu işi gayet ciddiye alıyor. Orada sadece doğanın kollarında yaşamanın yanı sıra çeşitli hayvanlar yetiştirip sebze ve meyve de ekiyor.

Bunca yoksulluk içinde büyüyen Chris Pratt'in hayatını değiştiren ise oyuncu Rae Dawn Chong ile tanışması oldu.

Ondan çekeceği kısa filmde oynaması için aldığı teklifi kabul etti. Cursed Part 3 adlı bu kısa filmin ardından birkaç yapımda küçük roller aldı. Sonra da 2002 yılında Everwood adlı yapımla kariyerine başladı.

Sonra da oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde yürüttü Pratt.

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İKİ EVLİLİK YAPTI

İlk evliliğini oyuncu Anna Faris ile yapan Pratt, bu sırada bir erkek çocuk sahibi oldu. 2019 yılında da Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın kızı Katherine ile evlendi. Bu evlilikten de iki tane kız çocuğu oldu.

Pratt'in Jurassic World ve Guardians of the Galaxy gibi yapımlarda da kamera karşısına geçtiğini hatırlatalım.

Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger ile eski eşi Maria Shriver'ın damadı.