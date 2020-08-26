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Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

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Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor
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Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in doğum gününü kutladı. Baba-kız pozunu paylaşan oyuncu, altına "Bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor" notunu düştü.

Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.

"BABAM VE BEN"
Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.

Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor


 

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