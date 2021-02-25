Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

Alişan ve Buse Varol 2018 yılında Beşiktaş’taki Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çocuklara olan ilgisiyle bilinen çift evlendikten bir yıl sonra 13 Şubat 2019'da oğullarını kavuştu. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikili oğullarına Burak adını verdi.

Alişan ve Buse Varol çiftinin düğünü günlerce konuşulmuştu. Çifte takılan altınların değerinin 540 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı

Çift 6 Şubat’ta da ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Kızı Eliz’i dünyaya getiren Buse Varol, takipçileriyle soru cevap yaptı. Çocuklara ilgisiyle bilinen ünlü çift üçüncü çocuğu da düşünüyor.

Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak’ta 32 kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.

Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu ilerleyen zamanlar da neler olur bilmem ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir hamilelik geçiren Varol, kızı Eliz’i 3.755 kg ile dünyaya getirdi. Kızının beslenmesine de dikkat eden yeni anne hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini belirtti.

Varol üçüncü çocuğu da düşündüklerini ifade etti. Bütün zamanını çocuklarına ve ailesine ayıran Varol ev de pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.

Çekirdek aile çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Buse Varol bu fotoğrafa 'Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz' notunu düştü.