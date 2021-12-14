Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu

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2019’da Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile dört aylık kısa bir ilişki yaşayan Burcu Esmersoy, bir yıllık aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülenen model, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sevgilisinin adını açıklamamıştı. Sır gibi sakladığı gizemli aşkının kimliği ortaya çıktı!



Esmersoy’un kalbini çalan erkeğin, mobil oyun yazılımları yapan, kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu öğrenildi. Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan bu aşka ailesinin nasıl yaklaştığı ise şimdiden merak konusu oldu.