Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Beyefendiyi tanımayın
Berk Suyabatmaz’la evliliği 2019’da sona eren Burcu Esmersoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çift önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Burcu Esmersoy, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?” sorusuna “İlişkimiz uzun zamandır var. Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz” yanıtını verdi.Ünlü sunucu, “Sevgilinizi tanıyabilir miyiz, beyefendinin ismi nedir?” sorusuna ise yanıt vermek istemedi: “Beyefendiyi tanımayın, gerek yok.” Mekan çıkışı Esmersoy’un aracını sevgilisi kullandı, şoförü ise arka koltuğa geçti. ◊ Sayit DURMAZ
Tek celsede bitti
ŞARKICI Bora Gencer ile 13 yıllık eşi Hülya Gencer’in evliliği tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocuğunun velayeti anneye verildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, protokol gereği Bora Gencer’in çocuğuna aylık 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. (Özge EĞRİKAR)
Motosiklet sahibi oldu
Eski futbolcu Volkan Demirel, yeni motoruyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel, fotoğrafının altına şu notu yazdı: “Yeni bir motor sahibi olduğum için çok mutlu oldum. Harley Davidson’a teşekkürler.”
Ebru’nun sürprizi
Ebru Yaşar, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi çıkış yapan’ ödülünü alan Burak Bulut&Kurtuluş Kuş ikilisiyle düet yaptı. Söz ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait “İçime Ata Ata” adlı şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi.
LİSTELERE HIZLI GİRİŞ
“İçime Ata Ata” şarkısı büyük ilgi gördü. Şarkı dünya sıralamasında 17. sıraya, Türkiye’de ise 1 numaraya çıktı.
LİSTELERE HIZLI GİRİŞ
“İçime Ata Ata” şarkısı büyük ilgi gördü. Şarkı dünya sıralamasında 17. sıraya, Türkiye’de ise 1 numaraya çıktı.
Aklınıza yanlış bir şey gelmesin
Gurur Aydoğan ve İlay Erkök, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. İki oyuncu, bir mekanda baş başa kahve içip sohbet etti. Gurur Aydoğan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Aman aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Güzel bir projenin fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Çekim saatine kadar zaman öldürüyoruz. Biz yakın arkadaşız” dedi. İkili, daha sonra fotoğraf çekimi için Kuruçeşme’de bulunan bir otele geçti. ■ Deniz BOY