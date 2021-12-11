Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Aklınıza yanlış bir şey gelmesin

Gurur Aydoğan ve İlay Erkök, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. İki oyuncu, bir mekanda baş başa kahve içip sohbet etti. Gurur Aydoğan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Aman aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Güzel bir projenin fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Çekim saatine kadar zaman öldürüyoruz. Biz yakın arkadaşız” dedi. İkili, daha sonra fotoğraf çekimi için Kuruçeşme’de bulunan bir otele geçti. ■ Deniz BOY