Burakcan Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte dehşet saçmıştı

Burakcan Övüç'ün hayatı hakkında çıkan haberlerin ardından gündeme geldi. Trafikte geçtiğimiz gün silahla ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan Övüç'ün evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. 21 yaşındaki Burakcan Övüç i Murat Övüç’ün 7 yıllık evliliğinden dünyaya geldi.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN OĞLU BURAKCAN ÖVÜÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 7 yıllık evliliğinden dünyaya gelen oğlu Burakcan Övüç, 14 Nisan 2001 doğumlu. 20 yaşında olan Burakcan Övüç baba tarafından Van asıllı olarak biliniyor. Oğlundan sık sık bahseden Murat Övüç, daha önce yaptığı açıklamada, "Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüs geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" demişti.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

En lezzetli yemek tarifleri burada