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Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Burak ve Larissa Gacemer'den Corona Virüs önlemi

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Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini Corona Virüs salgını konusunda uyardı. Yayınladığı videoda el hijyeninin önemine dikkat çeken Gacemer, "Şaka maka fark etmez. Ellerimizi yıkayalım" ifadelerini kullandı

Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturdu. 2017'de Türk vatandaşlığına geçen Larissa Gacemer, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

"ELLERİMİZİ YIKAYALIM"

Mutlu çift bu kez takipçilerini Corona Virüs salgınıyla ilgili uyardı. El hijyeninin önemine vurgu yapan ikili videonun altına "Şaka maka fark etmez. Ellerimizi yıkayalım" notunu düştü.

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