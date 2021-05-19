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Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:16 | Son Güncelleme:

Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! 'Hayata tutunmak çok güzel'

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! 'Hayata tutunmak çok güzel'

Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı. Nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastanede çektirdiği ilk fotoğrafını Hürriyet’le paylaşan oyuncu, “Hayata tutunmak çok güzel” dedi.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı. Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını Hürriyet’le paylaştı.

Burak Sergenden haftalar sonra ilk fotoğraf geldi Hayata tutunmak çok güzel

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR
Sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, “Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey” dedi. Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal’ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: “Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum.” Nihan Ünsal ise “Durumu iyi ama COVID’in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor” dedi.

VİDEO YÖNTEMİYLE DİZİYE DÖNECEK
‘Sadakatsiz’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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